Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Mier y otro grave error con Cruz Azul: regaló la pelota y Colorado no perdonó

Kevin Mier y otro grave error con Cruz Azul: regaló la pelota y Colorado no perdonó

El arquero colombiano Kevin Mier pasa por una mala racha en Cruz Azul. Esta vez se equivocó en el partido contra Colorado Rapids en la Leagues Cup.