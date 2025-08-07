Kevin Mier y otro grave error con Cruz Azul: regaló la pelota y Colorado no perdonó

En la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup, Cruz Azul se enfrentó a Colorado Rapids y el colombiano Kevin Mier nuevamente se llevó el foco de las críticas por error que cometió en el primer gol del conjunto estadounidense.

Apenas a los tres minutos, Mier dudó mucho en un saque de meta, la pelota le quedó al rival y lo pagó caro. Rafael Navarro desenfunó un derechazo que dejó sin opciones al guardameta 'cafetero'.

Vea el error de Kevin Mier en el 1-0 de Colorado Rapids sobre Cruz Azul: