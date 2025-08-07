Actualizado: agosto 07, 2025 08:55 p. m.
Gol Caracol Colombianos en el exterior Kevin Mier y otro grave error con Cruz Azul: regaló la pelota y Colorado no perdonó
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup, Cruz Azul se enfrentó a Colorado Rapids y el colombiano Kevin Mier nuevamente se llevó el foco de las críticas por error que cometió en el primer gol del conjunto estadounidense.
Apenas a los tres minutos, Mier dudó mucho en un saque de meta, la pelota le quedó al rival y lo pagó caro. Rafael Navarro desenfunó un derechazo que dejó sin opciones al guardameta 'cafetero'.
Vea el error de Kevin Mier en el 1-0 de Colorado Rapids sobre Cruz Azul:
Error de @CruzAzul y cae el primero de @ColoradoRapids.— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2025
That's 'Rafa' Navarro, ladies & gentlemen!
En vivo con #MLSSeasonPass en @AppleTV 📺 https://t.co/DIOTOQN4wm pic.twitter.com/lZEtQYbOaY