Colombiano que quiere River Plate es pedido a gritos por hinchas de Boca Juniors; hubo aviso

River Plate se mueve para borrar la floja temporada que hizo en 2025 y pretende renovar su plantel para 2026 con amplio cambio de jugadores en su plantilla, lo que se evidenció con salidas como la del delantero colombiano Miguel Ángel Borja, cuyo contrato finalizó y no le fue renovado.

En ese sentido, la escuadra dirigida por Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, busca a uno de los defensas más brillantes de la actualidad en el fútbol del sur del continente americano, el también ‘cafetero’ Jhohan Romaña, estrella del club San Lorenzo de Almagro.

De hecho, ya hubo oferta formal por él, según informó el canal TyC Sports: “La propuesta es 2 millones de dólares por el 50 % del pase y la cesión de un jugador. En River son optimistas, ya que los montos presentados no distan de las pretensiones económicas que se manejan por él”.

Lo paradójico es que aunque los aficionados del elenco de la banda cruzada ven con buenos ojos la llegada del zaguero de 27 años de edad, desde la orilla del frente, la de Boca Juniors, máximo rival del elenco ‘millonario’, también le hacen guiños al urabense.



Hinchas de Boca Juniors piden a Jhohan Romaña, que iría a River Pate

Los seguidores del conjunto ‘xeneize’ no han parado de dejarle mensajes al antioqueño para que se vista de ’azul y oro’ y que no acepte ir a River.

“Acá serás ídolo… Vení a Boca… Es unánime, te lo rogamos… Sos nacido para Boca”, son algunos de los comentarios plasmados para él en las redes sociales.

Y aunque el jugador no ha respondido a dichas solicitudes, los que sí lo han hecho son los fanáticos de San Lorenzo, que conscientes de la partida del colombiano, le solicitan que no terminé en Boca, uno de sus máximos rivales.

“A Boca, no, Johan, lo único que te pido… Te amamos, negro querido; a Boca, jamás, por favor… No se te ocurra ira Boca… Lo peor que nos podés hacer es irte a Boca”, le dicen a Romaña a modo de aviso.

Lo cierto es que los elogios para Romaña son unánimes y que incluso hinchas de Racing han pedido por él.

Entre tanto, así se describe su actaulidad en TyC: “El colombiano, de buen presente en San Lorenzo, aparece como una alternativa que encaja en el perfil que busca Marcelo Gallardo y el cuerpo técnico de River: un defensor joven, con rodaje en el fútbol argentino y margen de crecimiento”.

Incluso, en pleno 24 de diciembre le dieron la portada en el diario deportivo Olé, el más importante de Argentina: