Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Colombiano que quiere River Plate es pedido a gritos por hinchas de Boca Juniors; hubo aviso

Colombiano que quiere River Plate es pedido a gritos por hinchas de Boca Juniors; hubo aviso

Se trata de uno de los futbolistas ‘cafeteros’ más destacados del momento y que curiosamente no ha sido tenido en cuenta para la Selección, pese a su nivel.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
El estadio Monumental de River Plate sería la nueva casa de Jhohan Romaña.jpg
El estadio Monumental de River Plate, posible nueva casa de Jhohan Romaña.
Foto: River Plate.

Publicidad

Publicidad

Publicidad