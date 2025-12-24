Diber Cambindo tendría nuevo equipo en el fútbol mexicano; "se solucionaron las trabas"

Tras una serie de negociaciones que parecían haberse estancado en los últimos días, el Club León habría logrado destrabar la situación administrativa que frenaba la llegada de Diber Cambindo. Según confirmó el periodista especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo, el delantero se convertiría oficialmente en nuevo jugador 'esmeralda'.

La operación, que se había dilatado por diversos obstáculos en los términos del traspaso, habría llegado a buen puerto en las últimas horas. "Diber Cambindo jugará en León: se solucionaron las trabas que había para que el pase se haga. En las próximas horas, el delantero colombiano firmará contrato por 3 años", fue lo que escribió el comunicador en su cuenta de X. Con la resolución de estos inconvenientes, el atacante tendría vía libre para integrarse a la disciplina del equipo dirigido por el técnico Ignacio Ambríz, que buscaba con urgencia un perfil de su jerarquía para apuntalar la ofensiva.

🚨Diber Cambindo jugará en León: se solucionaron las trabas que había para que el pase se haga.

*️⃣En las próximas horas, el delantero colombiano firmará contrato por 3 años. 🟢⚪️ — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 23, 2025

El compromiso entre la institución y el futbolista no sería corto. De acuerdo con la información, Cambindo firmaría un contrato por tres años, una muestra clara de que la directiva del Grupo Pachuca apuesta por él como una pieza central de su proyecto deportivo a mediano plazo. Para finiquitar la negociación faltaría que el jugador se someta a los exámenes médicos antes de poner su firma definitiva en el documento que lo ligará al club.

Cambindo llegaría a León tras demostrar su valía en el fútbol mexicano con la camiseta de Necaxa, donde ha destacado por su imponente presencia física, capacidad de retención de balón y, sobre todo, su efectividad dentro del área. Estas características resultarían fundamentales para un equipo que se ha caracterizado por un juego asociativo pero que necesita un finalizador nato para traducir esa posesión en goles. En su etapa en 'los rayos', disputó un total de 68 partidos, en los que anotó 32 goles y dio seis asistencias, ademas de quedar como goleador del Torneo Clausura en el año 2024.



Diber Cambindo con Necaxa

El arribo del oriundo de Guachené genera una expectativa alta entre la afición. Su experiencia previa en la Liga MX le otorga una ventaja competitiva, ya que no requerirá del periodo de adaptación que suelen sufrir los refuerzos que llegan desde el extranjero. Con su llegada, León buscaría recuperar el protagonismo perdido en los últimos torneos y pelear en la parte alta de la tabla. Con el mercado de fichajes aún en movimiento, la confirmación de Cambindo representaría un golpe de autoridad para 'la fiera', que reforzaría su plantilla con un delantero que viene en gran nivel.