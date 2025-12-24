Ousmane Dembélé y Tadej Pogacar, en la élite; figuran entre los mejores 12 deportistas del 2025

Tadej Pogacar, Armand Duplantis, Faith Kipyegon, Sydney McLaughlin-Levrone, Ousmane Dembelé, Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Leon Marchand, Summer Mcintosh o Lando Norris brillaron intensamente con sus títulos y nuevos récords conseguidos durante 2025 en el panorama internacional.

TADEJ POGACAR

Impecable. Así ha sido el año 2025 para el ciclista esloveno Tadej Pogacar (Klanec, 27 años), que ha terminado la temporada con 50 días de competición y 20 triunfos para acumular 108 victorias en su palmarés.

El cuarto Tour de Francia, el Mundial, el Europeo, el quinto Giro de Lombardía consecutivo, la tercera Lieja-Bastoña, la segunda Flecha-Valona, el segundo Tour de Flandes y la tercera Strade Bianche añaden brillo a la carrera de quien se ha convertido en el primer ciclista de la historia en hacer podio en las cinco grandes en una misma temporada. En la última fue tercero en la Milan San Remo y segundo en la París Roubaix.

Pogacar impresiona por sus números y también por su estilo, que le equipara en ambición al "Canibal" Eddy Merckx, con el que rivaliza por el título de mejor corredor de la historia.



ARMAND DUPLANTIS

El pertiguista sueco Armand Duplantis se colgó este 2025 dos medallas de oro en los Mundiales de pista cubierta de Nanjing (China) y al aire libre de Tokio (Japón); logró su quinto triunfo en la Liga Diamante y estableció un nuevo récord mundial en 6,30 metros.

Desde su primera medalla de oro en 2018 en el Europeo de Berlín y en la prueba de la Liga Diamante de Estocolmo, Duplantis acumula un palmarés impresionante que se resume en dos oros olímpicos, tres mundiales al aire libre y tres en pista cubierta, tres europeos de aire libre y uno bajo techo y 41 victorias en pruebas de la Liga Diamante

Con 25 años, Duplantis, encara 2026 con la posibilidad de establecer un nuevo récord del mundo en los Europeos de Birmingham.

SYDNEY MCLAUGHLIN-LEVRONE

Los Mundiales de Tokio y el año 2025 también serán inolvidables para la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, que ganó el título de 400 metros lisos, con un récord norteamericano de 47.78, que rompió una marca del campeonato vigente durante 42 años. Su carrera fue el segundo 400 más rápido de todos los tiempos.

Fruto de ello, la atleta, de 26 años, se convirtió en la primera en ganar títulos mundiales tanto en los 400 metros lisos como en los 400 vallas, tras su victoria en esta última prueba en Oregón en 2022. Además, también formó parte del equipo estadounidense victorioso de 4x400 en Tokio.

FAITH KIPYEGON

La atleta keniana Faith Kipyegon se marchó de la capital de Japón con su cuarto título mundial de 1.500, en el mismo escenario en el que se colgó la medalla de los Juegos de Tokio, con un crono (3:52.15) que le permitió cruzar sola la meta, con más de dos segundos de ventaja sobre su compatriota Dorcus Ewoi.

Kipyegon, de 31 años, se colgó otra medalla en la capital japonesa, aunque no fue el oro que anhelaba en 5000 sino la plata. Con ella engrosa un palmarés con cinco campeonatos del mundo desde 2017 y dos subcampeonatos, además de tres oros olímpicos y una plata.

OUSMANE DEMBÉLÉ

El delantero francés del PSG Ousmane Dembélé volvió a brillar hace unos días con el premio The Best de la FIFA al mejor jugador de 2025 y con un nuevo título tras la victoria de su equipo frente al Flamengo brasileño en la Copa Intercontinental.

El exjugador del Barcelona, de 28 años, recogió en septiembre el Balón de Oro, otro gran premio del fútbol europeo, tras desempeñar un papel clave en la gran temporada de su equipo para lograr la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

JANNIK SINNER

Jannik Sinner empezó el año como número uno del mundo, pero se pasó tres meses, desde el 9 de febrero hasta el 4 de mayo, sin poder competir sancionado por dopaje, tras dar positivo por clostebol. Su baja se produjo después de Ganar el Abierto de Australia en un tramo del año en el que no había ningún Grand Slam y se perdió las citas de Miami, Indian Wells, Montecarlo y Madrid.

El italiano, de 24 años, volvió en Roma en el Foro Itálico, donde perdió la final con el español Carlos Alcaraz. Además de Australia, Sinner ha ganado en 2025 otro Grand Slam -Wimbledon- el Masters 1000 de París, las Finales ATP y los torneos de Pekín y Viena. En total seis trofeos para cerrar el año segundo de la clasificación mundial, ahora liderada por el murciano.

ARYNA SABALENKA

La bielorrusa Aryna Sabalenka ha terminado 2025 como número uno del mundo, tras una campaña en la que ha jugado nueve finales, con cuatro títulos ganados. Ha retenido su título del Abierto de Estados Unidos, ha sido subcampeona del Abierto de Australia y de Roland Garros y alcanzó las semifinales de Wimbledon.

La tenista de Minsk, de 27 años, lidera la clasificación mundial con casi 2.500 puntos de ventaja sobre la polaca Iga Swiatek y ha sido nombrada Jugadora del Año de la WTA por segunda temporada consecutiva, después de doce meses en lo más alto de la tabla.

LEON MARCHAND

Un año después de colgarse cinco medallas, cuatro de oro y una de bronce, en los Juegos Olímpicos de su país en París, el nadador francés Leon Marchand volvió a ser el rey de su deporte durante el año que ahora termina. En los Mundiales de Singapur mejoró el récord del mundo de los 200 estilos del estadounidense Ryan Lochte, vigente desde el año 2011.

Su marca de 1:52.69 minutos le convirtió en el primero de la historia que baja de 1:54, imposible en los últimos catorce años, y también en el primero que rebaja el 1:53. En los 400 estilos no pudo mejorar su propia plusmarca, pese a imponerse en la final con un tiempo superior en dos segundos a su propio récord del mundo.

SUMMER MCINTOSH

Cuatro medallas de oro y una de bronce en los Campeonatos del Mundo de Singapur, con tres nuevas plusmarcas universales, fueron el resultado más importante de la canadiense Summer McIntosh en 2025, el año siguiente a colgarse tres oros y un plata en los Juegos Olímpicos de París.

La joven nadadora de 19 años se hizo con el oro en los 200 mariposa, prueba en la que sí logró el título pero vio frustrado su objetivo de batir un nuevo récord del mundo al quedarse a 18 centésimas, y también subió a lo más alto del podio como campeona de los 400 metros libre, y los 200 y los 400 metros estilos. A estas añadió un bronce en los 800 metros libre.

LANDO NORRIS

El piloto británico Lando Norris alteró el orden mundial de las cuatro últimas temporadas de la Fórmula Uno, con su primer campeonato logrado a principios de diciembre en el último premio en Abu Dabi para relevar al neerlandés Max Verstappen.

Nacido en Bristol hace 26 años, Norris se hizo con la victoria cuando Verstappen aún tenía posibilidades, tras una temporada que empezó desde lo más alto del podio en Melbourne, el primer gran premio, y en la que pasó en blanco las siete citas siguientes del campeonato hasta Mónaco. Al final cerró el año con siete grandes premios, para un total de once en su carrera.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander completó una temporada de ensueño en la NBA. Fue nombrado el jugador más valioso de la liga profesional de baloncesto y condujo a su equipo, Oklahoma City Thunder, al primer campeonato de la NBA desde 1979.

También ganó el título de máximo anotador de la liga y el de jugador más valioso de las finales. Sólo otros tres jugadores han conseguido reunir los tres galardones de la NBA en la misma temporada: los míticos Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan y Shaquille O'Neal.

Nacido en Toronto hace 27 años, Shai Gilgeous-Alexander fue elegido recientemente deportista del año de Canadá al superar a otros cuatro atletas del país, entre ellos la nadadora Summer McIntosh.

SCOTTIE SCHEFFLER

El golfista estadounidense Scottie Scheffler, actual número 1 del mundo, ha sido elegido mejor jugador de 2025 del PGA Tour competición. Con seis victorias en el circuito en 2025, se convirtió en el segundo jugador en ganar el premio cuatro o más veces consecutivas, después del estadounidense Tiger Woods (1999-2003)

El golfista de 29 años, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, logró su cuarto premio al jugador del año tras superar en las votaciones al inglés Tommy Fleetwood, al estadounidense Ben Griffin y al norirlandés Rory McIlroy.