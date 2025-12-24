Síguenos en:
Gol Caracol  / Flamengo y un 2025 soñado con Jorge Carrascal como figura; lograron cuatro títulos

Flamengo y un 2025 soñado con Jorge Carrascal como figura; lograron cuatro títulos

Terminó el año para el 'mengao' y su balance fue muy positivo. Con un gran aporte del colombiano Jorge Carrascal, el equipo de Rio de Janeiro levantó varios trofeos, entre ellos la Copa Libertadores.

Por: EFE
Actualizado: 24 de dic, 2025
Jorge Carrascal fue figura con Flamengo en 2025
Jorge Carrascal fue figura con Flamengo en 2025
Foto: AFP

