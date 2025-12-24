Flamengo y un 2025 soñado con Jorge Carrascal como figura; lograron cuatro títulos

Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, lidera por sexto año consecutivo la clasificación nacional de clubes divulgada este miércoles por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), con lo que el conjunto de Río de Janeiro ratifica su hegemonía en el fútbol profesional de Brasil.

Al también campeón de la Liga brasileña en 2025, entrenado por el exjugador del Atlético de Madrid Filipe Luis, le sigue en la segunda posición Corinthians -dos puestos arriba frente a 2025-, que el pasado domingo conquistó la Copa do Brasil al vencer en los penaltis a Vasco de Gama, en el Maracaná.

El top cinco lo completa Palmeiras, Atlético Mineiro y São Paulo, mientras que Fluminense y Botafogo ocuparon la sexta y séptima casilla.



Otro de los equipos más tradicionales del fútbol brasileño, Vasco da Gama, alcanzó la décima posición, tras subir cinco puestos frente al año anterior.

La lista es elaborada anualmente por la CBF a partir de la participación de los clubes en el Campeonato Brasileño y en la Copa do Brasil en los últimos cinco años.

Con un tanto de Danilo en el minuto 67, Flamengo derrotó a Palmeiras y se coronó por cuarta vez en su historia campeón de la Copa Libertadores en la final disputada el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

Los cariocas sumaron este nuevo título a los ganados en 1981, 2019 y 2022, y se hicieron acreedores a un premio de 24 millones de dólares otorgados por la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol).

Filipe Luís, técnico de Flamengo, celebrando la Copa Libertadores Foto: AFP

El volante del 'mengao', Giorgian De Arrascaeta irá por el reconocimiento del 'Rey de América' en un año en el que ganó la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño siendo figura.

El centrocampista uruguayo fue elegido como mejor jugador del certamen continental y fue el máximo anotador de su equipo y máximo asistidor de la liga en el plano local. También selló su boleto al Mundial de 2026.

Campeón con Flamengo de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño, Filipe Luís buscará convertirse en el tercer entrenador consecutivo que se lleva el premio a mejor entrenador de América del año en la misma temporada en que conquistó el torneo continental de clubes más importante.