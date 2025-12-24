Síguenos en:
Puro tiki-taka en la Copa Africana; dos asistencias de lujo en Argelia vs Sudán

Puro tiki-taka en la Copa Africana; dos asistencias de lujo en Argelia vs Sudán

En el partido entre las selecciones de Argelia y Sudán por la fase de grupos de la Copa Africana, se produjeron dos grandes goles de Riyad Mahrez tras pases majestuosos de taco y de tres dedos.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 24 de dic, 2025
Riyad Mahrez, autor de dos goles de Argelia frente a Sudán
Riyad Mahrez, autor de dos goles de Argelia frente a Sudán
Foto: AFP

