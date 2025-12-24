Puro tiki-taka en la Copa Africana; dos asistencias de lujo en Argelia vs Sudán

Riyad Mahrez marcó la diferencia con una acción de alta factura en el partido de este miércoles entre Argelia y Sudán por la Copa Africana de Naciones. El extremo, capitán y referente del conjunto argelino firmó el segundo gol del encuentro tras una jugada colectiva que combinó visión, técnica y precisión en los metros finales.

La anotación se originó con Mohamed Amoura, quien sorprendió a la defensa rival con un pase filtrado ejecutado con el pie derecho y el recurso de los tres dedos, rompiendo líneas y descolocando a la zaga sudanesa. El balón encontró a Mahrez en el área, donde el atacante mostró toda su jerarquía: control orientado con temple y definición de zurda, lejos del alcance del arquero.



Vea el gol de Riyad Mahrez tras asistencia de tres dedos

🚨 2-0 POUR L’ALGÉRIE !!!!!



DOUBLÉ DE MAHREZ !!!! pic.twitter.com/lxelypF3ZD — بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) December 24, 2025

Por otro lado, el ex Manchester City hizo el primer gol del juego, tras una excelente asistencia de taco de Hichem Boudaoui. El atacante recibió el pase y entre cuatro rivales que lo rodeaban sacó un zurdazo ajustado que rompió la muralla de 'los halcones de Jediane'.



Vea el gol de Riyad Mahrez luego de un pase de taco

Riyad Mahrez puts Algeria 1-0 ahead against Sudan. #AFCON2025 pic.twitter.com/mVTJJtJ6fU — AFCON 2025 (@DiskiAfrika) December 24, 2025