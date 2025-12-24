Puro tiki-taka en la Copa Africana; dos asistencias de lujo en Argelia vs Sudán

Publicidad
Riyad Mahrez marcó la diferencia con una acción de alta factura en el partido de este miércoles entre Argelia y Sudán por la Copa Africana de Naciones. El extremo, capitán y referente del conjunto argelino firmó el segundo gol del encuentro tras una jugada colectiva que combinó visión, técnica y precisión en los metros finales.
La anotación se originó con Mohamed Amoura, quien sorprendió a la defensa rival con un pase filtrado ejecutado con el pie derecho y el recurso de los tres dedos, rompiendo líneas y descolocando a la zaga sudanesa. El balón encontró a Mahrez en el área, donde el atacante mostró toda su jerarquía: control orientado con temple y definición de zurda, lejos del alcance del arquero.
🚨 2-0 POUR L’ALGÉRIE !!!!!— بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) December 24, 2025
DOUBLÉ DE MAHREZ !!!! pic.twitter.com/lxelypF3ZD
Por otro lado, el ex Manchester City hizo el primer gol del juego, tras una excelente asistencia de taco de Hichem Boudaoui. El atacante recibió el pase y entre cuatro rivales que lo rodeaban sacó un zurdazo ajustado que rompió la muralla de 'los halcones de Jediane'.
Riyad Mahrez puts Algeria 1-0 ahead against Sudan. #AFCON2025 pic.twitter.com/mVTJJtJ6fU— AFCON 2025 (@DiskiAfrika) December 24, 2025
