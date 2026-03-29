Kevin Viveros está 'fino' en el fútbol brasileño; vea su doblete en Athletico Paranaense vs Botafogo

Este domingo 29 de marzo, Athletico Paranaense se enfrentó a Botafogo, por el Brasileirao, con el colombiano Kevin Viveros como uno de los principales protagonistas.
Y es que, el delantero 'cafetero' puso a toda la hinchada de pie en las gradas a los cuatro minutos, con una gran jugada en ataque que lo dejó con tiempo y espacio para avanzar sin marca, hasta llegar al último cuarto de cancha, donde no perdonó frente al arco.
🇧🇷🔴⚫️ Athletico Paranaense 1-0 Botafogo | Brasileirao— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 29, 2026
El colombiano KEVIN VIVEROS abre el marcador y ya suma 3 JUEGOS CONSECUTIVOS ANOTANDO 🇨🇴🔥pic.twitter.com/xApnqoVCxl
Pero eso no fue todo, pues, con el partido igualado de manera parcial; Viveros apareció en el centro del área con un toque sutil frente al arco, sentenciando el 2-1 antes de ir el entretiempo, luego de que lo descuidaran dentro del área. ¡No perdonó!
🇧🇷🔴⚫️ Athletico Paranaense 2-1 Botafogo | Brasileirao— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 29, 2026
YA ES DOBLETE DE KEVIN VIVEROS 🇨🇴🔥
TREMENDO lo del colombiano con 5 GOLES en 8 FECHAS del Brasileirao pic.twitter.com/SecCmy0Rj9
