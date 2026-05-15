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Gol Caracol  / Figura de selección europea se despide del Mundial 2026; lesión lo mandó al quirófano

Figura de selección europea se despide del Mundial 2026; lesión lo mandó al quirófano

A menos de 30 días para que inicie la Copa del Mundo; uno de los jugadores llamados a figurar, tuvo que ser operado por lesión. De esta manera, se despide del certamen orbital.

Por: EFE
Actualizado: 15 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Matthijs De Ligt se perderá la Copa del Mundo 2026, por lesión.

El holandés Matthijs De Ligt, defensa del Manchester United, ha sido operado de una lesión en la espalda y se perderá el Mundial que comienza el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá.

El central empezó muy bien la temporada y llegó a ser elegido el mejor futbolista del equipo en noviembre, pero ese mismo mes sufrió una lesión en la espalda que no le ha permitido volver a los terrenos de juego.

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El jugador, que ha sido operado ya, comenzará ahora su rehabilitación con el objetivo de poder volver a incorporarse al United en los primeros compases de la próxima temporada.

"Desde noviembre lo he intentado todo, poniéndome al límite en cada sesión y explorando cada opción para poder volver a hacer lo que amo, jugar al fútbol. Estoy muy agradecido a todo el mundo que me ha apoyado en este momento tan difícil de mi carrera. Sigo con la misma determinación que siempre de representar al United y poder jugar lo antes posible", dijo De Ligt.

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De Ligt es la segunda baja de importancia para la selección de Ronald Koeman después de que Xavi Simons, del Tottenham Hotspur, también se tenga que perder la Copa del Mundo por un problema en la rodilla.

Cabe destacar, que el Mundial de 2026 ya comienza a sufrir importantes bajas por lesión. Brasil no podrá contar con Éder Militão, Rodrygo ni Estêvão, mientras que Alemania perderá a Serge Gnabry y Países Bajos a Xavi Simons. Francia lamenta la ausencia de Hugo Ekitiké, afectado por una grave rotura del tendón de Aquiles. Argentina también tendrá varias ausencias sensibles, entre ellas Juan Foyth, Valentín Carboni y Joaquín Panichelli. Inglaterra no dispondrá de Jack Grealish, Japón sufrirá la baja de Takumi Minamino, Ghana la de Mohamed Salisu y México no tendrá a Luis Ángel Malagón para la cita orbital de 2026.

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