Semifinales de Liga BetPlay; Tolima y Santa Fe, a imponer condiciones contra Nacional y Junior

Deportes Tolima y Atlético Nacional abrirán este sábado en Ibagué la primera semifinal de la Liga BetPlay I-2026, en una serie que enfrenta a un local destacado por su solidez defensiva con un visitante que llega como el equipo más sólido y goleador del semestre.

El 'pijao' llega fortalecido tras eliminar al Deportivo Pasto con un global de 3-0 y manteniendo una de las defensas más consistentes del campeonato. El partido se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro, donde Tolima ha construido gran parte de su campaña.

"Sufro mucho cuando mi equipo no tiene el balón. Yo les pido a ellos que para dominar el juego tengamos el balón y busquemos 1000 pases. En nuestros mejores partidos estamos entre 500 y 600 pases; hay que intentar llegar a 1000 porque así te aseguras el control del juego", expresó el entrenador de Tolima, Lucas González, sobre lo que espera de su equipo.



El estratega contará para este partido con toda su nómina, con la que tendrá que buscar la próxima semana la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido en Chile.

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Atlético Nacional, por su parte, aterriza en semifinales después de aplastar con un global de 9-2 a Internacional de Bogotá, una llave en la que mostró contundencia ofensiva y profundidad en ataque.

Los dirigidos por Diego Arias buscarán reinvindicar el buen momento que viven bajo el liderazgo del goleador Alfredo Morelos, el creativo Juan Manuel Rengifo y el veterano arquero David Ospina.



El 'león' recibe al 'tiburón'

La otra semifinal enfrentará este mismo sábado, pero en Bogotá, a Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, en un duelo entre dos históricos que llegan con realidades distintas pero con aspiraciones similares.

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Santa Fe se clasificó tras superar con autoridad al América de Cali con un global de 5-1, y una gran actuación de Hugo Rodallega. El equipo bogotano recuperó la solidez defensiva y efectividad en ataque. Ahora intentará aprovechar la condición de loca en El Campín para tomar ventaja antes de visitar Barranquilla.

El 'león' recuperará para este partido a los centrocampistas Maximiliano Lovera, Ewil Murillo y Yilmar Velásquez, quienes superaron sendas lesiones que los sacaron de las canchas varias semanas.

Junior avanzó luego de una serie mucho más cerrada frente a Once Caldas, que terminó 3-2 en el global y deberá mejorar en defensa, luego de mostrar fragilidad en los cuartos de final, aunque mantiene variantes ofensivas capaces de desequilibrar cualquier partido.

La principal baja de los barranquilleros será el centrocampista Jesús Rivas, quien fue expulsado frente Once Caldas y posiblemente sea reemplazado por Fabián Ángel.

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Los partidos de ida se jugarán este sábado, mientras que los definitivos transcurrirán el 23 de mayo en Medellín y Barranquilla.