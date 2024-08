Krasnodar lamenta la ausencia de Jhon Córdoba: "Es difícil para el equipo sin él"

A la espera de que Jhon Córdoba regrese a Rusia y se incorpore nuevamente al equipo, Krasnodaractualmente afronta el campeonato local con la gran ausencia del colombiano en ataque, que ya da de qué hablar en la interna del equipo.

Y es que, los resultados hablan por sí solos. Sin el colombiano, Krasnodar ya perdió la final de la Supercopa y, de los dos encuentros disputados por Liga, todavía no ha podido ganar su primer encuentro. Actualmente ocupa la casilla número diez con dos unidades.

Este mal inicio de temporada ha generado la reacción inmediata de hinchas, exjugadores y entrenadores. Y justamente, uno de los que se refirió al impacto negativo dentro del equipo por la ausencia del ‘cafetero’, fue Sergei Tashuyev, quien dirigió a las ‘toros’ en 2010 y conoce muy bien lo que es el cuadro ruso y todo su entorno.

“Todavía no se deben extraer conclusiones de gran alcance sobre las perspectivas de Krasnodar, después de todo, el equipo comenzó la temporada no con la composición óptima. La ausencia de Córdoba afecta al ataque. John es el líder de Krasnodar, es un poco difícil para el equipo sin él”, afirmó el estratega de 65 años para ‘RB Sport’, dejando muy en claro el ‘golpe’ que implica no tener al ‘cafetero’ en este inicio de temporada.

Cabe destacar que Kevin Castaño tampoco se ha presentado con el equipo, por la misma razón que Jhon Córdoba. Ambos futbolistas se encuentran disfrutando de sus vacaciones, luego de culminar como subcampeones en la Copa América 2024, con la Selección Colombia.

¡La culpa no es de Jhon Córdoba!

El mal presente de Krasnodar ha dividido las opiniones. Mientras que para unos la ausencia del colombiano es la razón por la que el equipo no ‘levanta’, para otros esto no puede pasar en un club como Krasnodar; a eso, varias críticas en el funcionamiento y rendimiento del cuadro dirigido por Murad Musayev.

“Por supuesto, la ausencia de Córdoba afecta. Pero el equipo que quiere luchar por los lugares más altos no debería depender de un jugador. Necesitamos otras opciones y esquemas que traigan resultados. Y así, hasta ahora, el equipo tiene un juego sin dientes y solo una decepción”, fueron las contundentes palabras de Alexey Selín, exfutbolista ruso, que no ‘perdonó’ el complejo inicio de temporada para el Krasnodar.

¿Cuándo vuelve a jugar el Krasnodar FC?

El cuadro ruso volverá a salir al ruedo este domingo 4 de agosto, frente a FC Fakel Voronezh. Esto, por el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Liga.