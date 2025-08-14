Le coquetearon a James Rodríguez en México; “es un angelito, le dije que se quede mucho tiempo”

James Rodríguez es la máxima figura del León de México, y la esperanza de revertir la mala situación que viven en la Liga MX y luego de una decepcionante presentación en la Leagues Cup, algo que se lo hacen saber los hinchas del elenco de Guanajuato, como pasó en las últimas horas en plena firma de autógrafos por parte del futbolista colombiano.

Varios seguidores del cuadro 'esmeralda' se dieron cita en una tienda que vende toda la indumentaria del club para conocer al mediocampista colombiano, quien estuvo allí por un buen rato, compartió con la gente, firmó autógrafos, se tomó fotos e hizo felices a más de uno.

Por eso, en la salida del evento en el que estuvo James Rodríguez el periodista Julio Saucedo, de 'TV Azteca', entrevistó algunos hinchas del Club León, quienes mostraron su agradecimiento por tener un rato con el '10' de su equipo.

Pero uno de los hinchas de los de Guanajuato se mostró tan emocionado por compartir con el cucuteño, que dejó una frase curiosa y que se viralizó en redes sociales, que para muchos fue tomada como un coqueteo o cumplido, pero que también generó comentarios jocosos.

"Es inexplicable, maravilloso, algo mágico. Voy a enmarcarla mi hermano. Le dije que es un angelito y que se quede más tiempo con nosotros", fueron las palabras del seguidor del León y de James Rodríguez, cuando le preguntaron por su encuentro con el '10', quien le firmó su camiseta, la cuál será ahora un tesoro para él.

VALIÓ LA PENA CADA MINUTO, CADA CENTAVO



Felices por conocer a James Rodríguez ayer por la tarde en el Estadio León pic.twitter.com/Cul4TTsM0v — Julio Saucedo ®️ (@JULIO_SAUCEDO) August 14, 2025

Otro de los hinchas también mostró su admiración por Rodríguez Rubio, destacando su buen nivel cuando está en cancha con los 'esmeralda', e ilusionado con que permanezca mucho más tiempo en la Liga MX.

"Lo esta haciendo muy bien, era lo que esperaba yo de él, un jugador de su clase. Esperemos que la siga rompiendo y nos regale más actuaciones como las que está teniendo acá en nuestro club", se escuchó en las declaraciones recogidas por el periodista mexicano citado anteriormente.

Por su parte, en las redes sociales del Club León no dejaron pasar por alto lo vivido con varios de sus hinchas, en una jornada en la que asistieron hasta niños, y en una de las fotos se pudo ver a una pequeña llorando al conocer a James, y recibiendo tranquilidad y una caricia del '10' colombiano: "Crack, James Rodríguez. Sigue haciendo feliz a nuestra gente, dentro y fuera de la cancha. Ayer dejaste muchos recuerdos bonitos en estos aficionados".