Aficionado de León se sintió "estafado" en firma de autógrafos de James Rodríguez; pagó y perdió

Desde que James Rodríguez llegó a León, se convirtió en la sensación en todo el territorio mexicano. Hinchas del equipo 'esmeralda' e incluso seguidores de otras escuadras quieren una foto, un autógrafo o, sencillamente, tenerlo cerca para así cumplir su sueño. Sin embargo, hacerlo realidad no es nada fácil, teniendo en cuenta que es una figura de talla mundial.

Por eso, aprovechar cualquier oportunidad que se presente es clave. Prueba de ello fue una firma de autógrafos que realizaron con el mediocampista colombiano como protagonista. Eso sí, para tener acceso a tal beneficio, los aficionados debían pagar una suma de 2 mil pesos mexicanos, que al hacer la conversión al peso colombiano equivale a $432.000.

No obstante, al parecer, eso no fue garantía. Según la página web, 'Cuéntame', "un aficionado informó que, pese a haber pagado dicho monto de dinero, no pudo ingresar al evento que se llevó a cabo en la tienda La Guarida, ubicada en el estadio León". Pero eso no fue todo, ya que el seguidor del equipo mexicano contó más detalles de lo ocurrido e hizo la denuncia.

James Rodríguez en Club León @clubleonfc

"Nosotros llegamos, con mi hijo, a las 5:30 de la tarde, dentro del horario que nos habían indicado, que era de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., pero no nos dejaron entrar. Entiendo que puedo llegar en un lapso de 5 a 6; si llegué a las 6:05 o 6:01, pues bueno, me pasé, pero no fue así", reveló Leonardo López, de entrada, en una charla en vivo con el noticiero 'En Línea con La Fiera'.

"James Rodríguez aún estaba adentro y no nos dejaron pasar", reclamó el aficionado, quien mostró el ticket de compra como comprobante del gasto realizado para obtener la firma, pero aseguró que nadie se hizo responsable de lo acontecido. Y es que, como si fuera poco, una niña que no realizó ninguna compra, pudo entrar sin problema y consiguió la firma del volante.

De igual manera, 'Noticiero En Línea' realizó un video que titularon: "La firma exprés de James Rodríguez no fue lo que esperaban". Allí, afirman que "el futbolista colombiano tan solo duró 40 minutos en el lugar, cuando habían dicho que era una hora. Lo curioso es que no hubo tanta afluencia ni de los que pagaron por el autógrafo, ni de los que estaban afuera".