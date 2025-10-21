Los dos colombianos sensación en Europa; dentro del equipo revelación de la Champions League

El Qarabag, uno de los seis únicos equipos con pleno de victorias en las dos primeras fechas de la Champions, cuenta en sus filas con los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán, protagonistas de los éxitos del club de Azerbaiyán, que visita el miércoles al Athletic Club en Bilbao.

El club con sede en la capital azerí Bakú presume de sumar los mismos puntos en la competición europea más prestigiosa, en la que vive su segunda participación, que grandes transatlánticos como Real Madrid, Bayern de Múnich, París SG, Inter de Milán y Arsenal.

Una victoria en San Mamés ante un Athletic que perdió sus dos primeros compromisos (Arsenal y Borussia Dortmund) dejaría al vigente campeón de Azerbaiyán muy cerca de sellar cuando menos su presencia en el repechaje de clasificación a octavos.

Camilo Durpan y Kevin Medina, los dos colombianos del Qarabag que son figuras en Champions League Getty Images

El sorprendente equipo azerí, dirigido desde 2008 por Gurban Gurbanov, se clasificó a esta Champions tras eliminar al Ferencvaros húngaro en la previa, y ha tumbado al Benfica en Lisboa (2-3) y al Copenhague en casa (2-0).



- Con pasado en Portugal -

En ese primer partido ante el gigante portugués -una derrota que supuso la destitución de Bruno Lage y el posterior nombramiento de José Mourinho- cuajó un gran partido el delantero Camilo Durán, coronado con un gol y con un pase de gol.



Durán estableció el 2-2 provisional con un gol de clase tras ganar la espalda a la defensa lusa y ajustar el balón a la cepa del palo con un disparo con la zurda casi sin ángulo.

El jugador de Santa Marta de 23 años, que vive su primera temporada en Azerbaiyán, fue elegido mejor jugador en el estadio Da Luz y repitió titularidad ante el conjunto danés, aunque fue sustituido en el minuto 78.

Salido de la cantera de Independiente de Medellín, el polivalente atacante, que puede desenvolverse también por los dos extremos, tuvo que dar el salto a Europa para debutar como profesional precisamente en Portugal, donde militó en Lusitania, Estrela da Amadora y Portimonense, desde el que el pasado verano (boreal) cruzó el continente de oeste a este para recalar en el Qarabag.

Con mayor bagaje en Azerbaiyán, a donde llegó también desde el fútbol luso, el defensor central Kevin Medina es ya uno de los veteranos de los Atlilar (Jinetes de Qarabag).

Medina, de 32 años, militó cinco años en Portugal (Chaves o Academico Viseu entre otros), aunque al igual que Durán no llegó a debutar en la primera categoría lusa, pero ha encontrado su sitio en Azerbaiyán.

Medina vive su sexta temporada en el Qarabag consagrado como titular -ha jugado los 180 minutos en esta Champions- y en San Mamés tendrá la difícil misión de frenar las rápidas internadas de los hermanos Williams, Nico e Iñaki, a los que el técnico vasco Ernesto Valverde dio descanso en el partido precedente en Elche (0-0) con vistas a enderezar el rumbo en la Champions.

En la competición de las estrellas, Durán y Medina quieren prolongar la racha de un modesto que tutea a los grandes en el principal escenario a nivel de clubes.