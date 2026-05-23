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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, campeón de Copa Alemania; 3-0 sobre Stuttgart y tercer título con Bayern Múnich

Luis Díaz, campeón de Copa Alemania; 3-0 sobre Stuttgart y tercer título con Bayern Múnich

Después de haber ganado la Supercopa alemana y la Bundesliga, el delantero colombiano, Luis Díaz, sumó otro trofeo a su palmarés, siendo clave con una asistencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
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Luis Díaz y Harry Kane celebran el gol y título de Bayern Múnich en la Copa de Alemania

Luis Díaz sigue demostrando que es el mejor futbolista colombiano en la actualidad y que su decisión de haberse ido del Liverpool rumbo al Bayern Múnich fue más que acertada. Este sábado 23 de mayo, como es habitual, fue titular en el juego contra Stuttgart, por la final de la Copa Alemania. Dicho encuentro quedó en manos de los dirigidos por Vincent Kompany, por 3-0, y se coronaron campeones. Los tres goles fueron obra de su artillero, referente en el frente de ataque y quien nunca perdona: Harry Kane.

Luis Díaz, delantero colombiano, en un partido del Bayern Múnich por Champions League
Colombianos en el exterior

Luis Díaz llegará a la Selección Colombia cargado de distinciones; celebra Bayern Múnich

A pesar de que el máximo objetivo era la Champions League, título que no se dio, tras perder con PSG en semifinales, el conjunto bávaro sabía que tenía cómo no irse en 'blanco' en la temporada. Y es que armaron un equipazo, con la presencia del 'guajiro', que en su primer compromisos disputado con la camiseta del Bayern, ya sabía lo que era gritar 'campeón'. El 16 de agosto de 2025, se dio su debut oficial con el club teutón y lo hizo con un gol, en el triunfo 2-1 sobre Stuttgart, para ganar la Supercopa alemana.

De igual manera, a lo largo de la temporada, Luis Díaz fue determinante con goles y asistencias para hacerse con la Bundesliga, de manera anticipada, y así alzar su segundo trofeo con Bayern Múnich. Fue así como, con esa misma hambre, saltó a la cancha del estadio Olímpico de Berlín para conseguir un campeonato más en territorio alemán, donde su nombre suena por su talento.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, se coronó campeón de la Copa de Alemania

El primer tiempo estuvo cerrado y trabado, con pocas llegadas en las áreas. Y es que el planteamiento del Stuttgart complicó todo. Sin embargo, los de Kompany se las ingeniaron en la parte complementaria y lo consiguieron, pasándole por encima a su rival. Al 54' y luego de un excelente centro de Michael Olise, el goleador, Harry Kane, macó de cabeza para abrir el marcador. A partir de ahí y por el cambio de postura del combinado de Sebastian Hoeneß, las cosas se facilitaron para Bayern Múnich, que siguió de largo.

Cuando transcurría el minuto 79', Luis Díaz recibió por la banda, encaró, levantó la cabeza y envió un pase al centro del área para que Harry Kane controlara, se girara y sacara un remate imposible de atajar para el 2-0 parcial. Y la 'cereza del pastel' llegó desde el punto blanco del penalti. Nuevamente, el delantero inglés se hizo cargo e infló las redes, sentenciando el 3-0 definitivo. Locura y alegría para el guajiro, que sigue escribiendo 'páginas doradas' en Bayern Múnich, donde es feliz y eso es más que evidente.

Luis Díaz en acción con Bayern Múnich frente al Stuttgart en la final de la Copa de Alemania.
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