Luis Díaz se la dejó 'servida' a Harry Kane; acá la asistencia del guajiro en Bayern vs. Stuttgart

Luis Díaz y Harry Kane volvieron a demostrar sobre el campo de juego lo bien que se entienden. Esta vez, en la final de la Copa de Alemania entre Bayern Múnich y Stuttgart en el estadio Olímpico de Berlín; el colombiano y el inglés se compenetraron para lo que fue el 2-0 de los 'bávaros'.

'Lucho' vio bien posicionado a Kane en el área, le entregó el balón; éste dio un giro y luego definió para vencer la resistencia del golero del cuadro rival. Celebración efusiva para los dirigidos por Vincent Kompany. El tanto del '9' fue al minuto 79.

Publicidad

Vea acá la asistencia de Luis Díaz en en Bayern vs. Stuttgart, en final de Copa de Alemania: