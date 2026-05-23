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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se la dejó 'servida' a Harry Kane; acá la asistencia del guajiro en Bayern vs. Stuttgart

Luis Díaz se la dejó 'servida' a Harry Kane; acá la asistencia del guajiro en Bayern vs. Stuttgart

Gran pase de Luis Díaz para Harry Kane, quien tras un giro, definió con categoría para extender la ventaja del Bayern Múnich sobre el Stuttgart en la final de la Copa de Alemania.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
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Luis Díaz en acción con Bayern Múnich frente al Stuttgart en la final de la Copa de Alemania.

Luis Díaz y Harry Kane volvieron a demostrar sobre el campo de juego lo bien que se entienden. Esta vez, en la final de la Copa de Alemania entre Bayern Múnich y Stuttgart en el estadio Olímpico de Berlín; el colombiano y el inglés se compenetraron para lo que fue el 2-0 de los 'bávaros'.

'Lucho' vio bien posicionado a Kane en el área, le entregó el balón; éste dio un giro y luego definió para vencer la resistencia del golero del cuadro rival. Celebración efusiva para los dirigidos por Vincent Kompany. El tanto del '9' fue al minuto 79.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, se coronó campeón de la Copa de Alemania

Harry Kane y un nuevo festejo con Bayern Múnich en la final de la Copa de Alemania.
Gol Caracol

Harry Kane y un cabezazo que adelantó al Bayern Múnich vs. Stuttgart, en final de Copa de Alemania

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Vea acá la asistencia de Luis Díaz en en Bayern vs. Stuttgart, en final de Copa de Alemania:

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