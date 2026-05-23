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Gol Caracol  / Harry Kane y un cabezazo que adelantó al Bayern Múnich vs. Stuttgart, en final de Copa de Alemania

Harry Kane y un cabezazo que adelantó al Bayern Múnich vs. Stuttgart, en final de Copa de Alemania

El delantero inglés dijo 'presente' en el Estadio Olímpico de Berlín, y anotó darle la ventaja al Bayern Múnich. ¡Vea acá el gol de Harry Kane al Stuttgart!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
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Harry Kane y un nuevo festejo con Bayern Múnich en la final de la Copa de Alemania.

Harry Kane dijo 'presente' en el marcador para el Bayern Múnich, en el juego por el título de la Copa de Alemania. El delantero inglés anotó de cabeza para los 'bávaros' en el Estadio Olímpico de Berlín, este sábado, dándole la ventaja parcial, de 1-0, sobre Stuttgart.

El tanto de Kane llegó sobre el minuto 54 tras un centro al área desde la derecha por parte de Michael Olise. El número '9´' se anticipó a sus marcadores, y de un certero cabezazo, mandó la pelota a guardar.

Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
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🔴 Bayern Múnich vs. Stuttgart, EN VIVO; minuto a minuto de la final de la Copa de Alemania

Vea acá el gol de Harry Kane HOY en Bayern Múnich vs. VfB Stuttgart en final de la Copa de Alemania:

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