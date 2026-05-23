Harry Kane y un cabezazo que adelantó al Bayern Múnich vs. Stuttgart, en final de Copa de Alemania

Harry Kane dijo 'presente' en el marcador para el Bayern Múnich, en el juego por el título de la Copa de Alemania. El delantero inglés anotó de cabeza para los 'bávaros' en el Estadio Olímpico de Berlín, este sábado, dándole la ventaja parcial, de 1-0, sobre Stuttgart.

El tanto de Kane llegó sobre el minuto 54 tras un centro al área desde la derecha por parte de Michael Olise. El número '9´' se anticipó a sus marcadores, y de un certero cabezazo, mandó la pelota a guardar.

Vea acá el gol de Harry Kane HOY en Bayern Múnich vs. VfB Stuttgart en final de la Copa de Alemania:

¡Gol de Kane! El Bayern toma la ventaja. pic.twitter.com/LunnWUPuhW — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 23, 2026