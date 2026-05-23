Noche mágica para Harry Kane; el inglés marcó triplete en Bayern Múnich vs. Stuttgart

Harry Kane fue la gran figura en el título del Bayern Múnich en la Copa de Alemania. El delantero inglés se fue de 'hat-trick' en el campo de juego del estadio Olímpico de Berlín, este sábado, en la definición sobre el Stuttgart.

El tercer tanto de la noche, en tierras 'teutonas', para el número '9' de los 'bávaros' llegó por la vía del penalti cuando el reloj marcaba el minuto 90+1. Kane se paró frente al balón y definió con pierna derecha al palo izquierdo del arquero del Stuttgart, Alexander Nübel, quien se tiró al mismo lado, pero la esférica tenía potencia y colocación.

Los otros tantos de Kane en el juego fueron a los minutos 57 y 79, éste último a pase de Luis Díaz.

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Vea acá el triplete de Harry Kane, en Bayern Múnich vs. Stuttgart en la final de la Copa de Alemania: