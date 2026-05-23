Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Noche mágica para Harry Kane; el inglés marcó triplete en Bayern Múnich vs. Stuttgart

Noche mágica para Harry Kane; el inglés marcó triplete en Bayern Múnich vs. Stuttgart

Harry Kane lideró con sus goles al Bayern Múnich hacia el título de la Copa de Alemania. ¡Vea acá el 'hat-trick' de Harry Kane al Stuttgart!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
Comparta en:
Harry Kane, gran figura del Bayern Múnich en la final de la Copa de Alemania.

Harry Kane fue la gran figura en el título del Bayern Múnich en la Copa de Alemania. El delantero inglés se fue de 'hat-trick' en el campo de juego del estadio Olímpico de Berlín, este sábado, en la definición sobre el Stuttgart.

El tercer tanto de la noche, en tierras 'teutonas', para el número '9' de los 'bávaros' llegó por la vía del penalti cuando el reloj marcaba el minuto 90+1. Kane se paró frente al balón y definió con pierna derecha al palo izquierdo del arquero del Stuttgart, Alexander Nübel, quien se tiró al mismo lado, pero la esférica tenía potencia y colocación.

Luis Díaz y Harry Kane celebran el gol y título de Bayern Múnich en la Copa de Alemania
Colombianos en el exterior

Luis Díaz, campeón de Copa Alemania; 3-0 sobre Stuttgart y tercer título con Bayern Múnich

Luis Díaz en acción con Bayern Múnich frente al Stuttgart en la final de la Copa de Alemania.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz se la dejó 'servida' a Harry Kane; acá la asistencia del guajiro en Bayern vs. Stuttgart

Harry Kane y un nuevo festejo con Bayern Múnich en la final de la Copa de Alemania.
Gol Caracol

Harry Kane y un cabezazo que adelantó al Bayern Múnich vs. Stuttgart, en final de Copa de Alemania

Los otros tantos de Kane en el juego fueron a los minutos 57 y 79, éste último a pase de Luis Díaz.

Harry Kane y un nuevo festejo con Bayern Múnich en la final de la Copa de Alemania.

Publicidad

Vea acá el triplete de Harry Kane, en Bayern Múnich vs. Stuttgart en la final de la Copa de Alemania:

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Harry Kane

Bayern Munich

Publicidad

Publicidad

Publicidad