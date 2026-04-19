Luis Díaz comandó la remontada del Bayern Múnich vs Stuttgart; dos asistencias en el primer tiempo

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Bayern Múnich comenzó perdiendo con el Stuttgart en el Allianz Arena, este domingo, pero lograron darle vuelta rápido con goles de Raphael Guerreiro, Nicolás Jackson y Alphonso Davies, y con participación importante de Luis Díaz.
El atacante guajiro se encargó de dar la asistencia para el 2-1 parcial en el marcador, con una escapada por la banda y sirviéndosela al senegalés, quien entraba en solitario y solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red, al minuto 33.
Ya al 37', nuevamente apareció Luis Díaz, esta vez dentro del área, para amagar un remate y dársela al canadiense Alphonso Davies, quien disparó, contó con un desvío y así llegó el 3-1 en el resultado, nuevamente con asistencia de 'Lucho'.
Así fue la primer asistencia de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Stuttgart:
¡LUCHO LA ASISTIÓ Y NICO LA METIÓ! Minuto furioso del Bayern para pasar del 0-1 al 2-1 de la mano de Jackson y estar más cerca de un nuevo título de la #Bundesliga.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026
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Así fue la segunda asistencia de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Stuttgart:
¡SÚMENLE OTRA ASISTENCIA A LUCHO DÍAZ! Alphonso Davies y un nuevo gol de Bayern Munich para el tercero en ¡5 minutos! de la máquina de Kompany ante Stuttgart.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026
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