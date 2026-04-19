Luis Díaz comandó la remontada del Bayern Múnich vs Stuttgart; dos asistencias en el primer tiempo

Bayern Múnich comenzó perdiendo con el Stuttgart en el Allianz Arena, este domingo, pero lograron darle vuelta rápido con goles de Raphael Guerreiro, Nicolás Jackson y Alphonso Davies, y con participación importante de Luis Díaz.

El atacante guajiro se encargó de dar la asistencia para el 2-1 parcial en el marcador, con una escapada por la banda y sirviéndosela al senegalés, quien entraba en solitario y solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red, al minuto 33.

Ya al 37', nuevamente apareció Luis Díaz, esta vez dentro del área, para amagar un remate y dársela al canadiense Alphonso Davies, quien disparó, contó con un desvío y así llegó el 3-1 en el resultado, nuevamente con asistencia de 'Lucho'.

Así fue la primer asistencia de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Stuttgart:



¡LUCHO LA ASISTIÓ Y NICO LA METIÓ! Minuto furioso del Bayern para pasar del 0-1 al 2-1 de la mano de Jackson y estar más cerca de un nuevo título de la #Bundesliga.



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Así fue la segunda asistencia de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Stuttgart: