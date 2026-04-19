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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz comandó la remontada del Bayern Múnich vs Stuttgart; dos asistencias en el primer tiempo

Luis Díaz comandó la remontada del Bayern Múnich vs Stuttgart; dos asistencias en el primer tiempo

Este domingo el Bayern Múnich comenzó perdiendo con el Stuttgart, pero de la mano del colombiano Luis Díaz lograron darle vuelta al marcador, con dos buenos pase gol, en los 45 minutos iniciales.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Luis Díaz Nicolas Jackson Bayern Múnich
Luis Díaz y Nicolas Jackson celebran gol con Bayern Múnich
AFP

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