Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Wasl, semifinales de la Liga de Campeones 2

Al Nassr derrotó al Al Wasl, del colombiano Miguel Borja, y el astro portugués Cristiano Ronaldo se encargó de marcar uno de los goles de la noche en el partido de la Liga de Campeones asiática 2.

Al minuto 11 se dio una gran jugada colectiva del cuadro de Arabia Saudita que lideró Nawaf Boushal, quien asistió al atacante luso, quien entraba al área en solitario.

La pelota le llegó a Cristiano Ronaldo, quien de primera sacó un remate potente y colocado para el 1-0 parcial a favor del Al Nassr sobre el Al Wasl. El segundo tanto fue de Íñigo Martínez y el tercero de Abdulelah Al Amri.



Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Wasl vs Al Nasse, en la Liga de Campeones 2: