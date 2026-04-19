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Gol Caracol  / Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Wasl, semifinales de la Liga de Campeones 2

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Wasl, semifinales de la Liga de Campeones 2

El astro portugués Cristiano Ronaldo apareció en esta instancia final del torneo con una anotación, para abrir el marcador en el encuentro de este domingo. 969 goles en su carrera.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo Al Nassr
Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr - Foto:
Al Nassr Oficial

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