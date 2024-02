Luis Díaz, de los mejores jugadores del Liverpool en la victoria 3-1 contra Burnley: ¡Brillante!

Liverpool sumó una nueva victoria en la Premier League. Los 'reds' se impusieron con un marcador de 3-1 contra el Burnley en Anfield, siendo Luis Díaz una de las máximas figuras del elenco de Merseyside.

El guajiro recibió nuevamente la confianza de Jürgen Klopp para ser parte del once titular y no decepcionó. Pese a que en el primer tiempo tuvo algunas ocasiones de gol, no fue hasta la segunda mitad del partido, con el marcador parcial empatado 1-1, que el colombiano logró su anotación al minuto 52. Esto ocurrió tras recibir un excelente pase de Harvey Elliot y lograr conectar de cabeza, incluso casi cayéndose, lo que permitió que al Liverpool que tomara la delantera en el marcador.

Con el partido en sus instancias finales, al minuto 81 el estratega alemán decidió sacarlo del terreno de juego para que entrara Cody Gakpo en su sustitución. Como era de esperarse, Anfield se levantó en un solo grito: aclamar y engrandecer la actuación de Luis Díaz con el Liverpool.

Luego del encuentro, 'Liverpool Echo', medio especializado en la actualidad de los 'reds', calificó la actuación de Díaz Marulanda, colocándolo como uno de los mejores jugadores del encuentro. El nacido en Barrancas, La Guajira, obtuvo una calificación de ocho puntos y destacaron su anotación, aparte de la insistencia por las bandas para generar peligro.

Publicidad

"Al igual que muchos compañeros de equipo, comenzó lentamente, pero comenzó a empujar a su marcador hacia atrás con un sondeo constante por la izquierda. Forzó una buena atajada de Trafford y se agachó bien para cabecear en segunda. Una de las figuras", fue lo que destacó el medio británico.

Más calificaciones de Luis Díaz contra Burnley

Luis Díaz y sus números en la victoria del Liverpool 3-1 contra Burnley Foto: Sofascore

Sofascore dio una calificación de 8.1 a Luis Díaz en su partido contra Burnley. En las estadísticas entregadas destacan su gol, regates completados y su alto porcentaje de pases completados, con un 92%.

Publicidad

Otros destacados del encuentro Liverpool vs. Burnley

✌️ assists for our 💎 pic.twitter.com/FXzsmKFG2L — Liverpool FC (@LFC) February 10, 2024

Caoimhin Kelleher, el arquero del Liverpool para este encuentro, se llevó la misma calificación de Luis Díaz, 8 puntos, para este encuentro.

"Valiente para salvar a los pies de Amdouni en los primeros compases y mejor aún para detener a Fofana tras el descanso. Confiado en la distribución -un momentáneo resbalón a un lado- y sin posibilidad de empatar", fue lo que destacó el medio británico del guardameta.

No obstante, la gran figura de la cancha fue Harvey Elliot, quien logró concretar dos asistencias, una a 'Lucho' y otra a Darwin Núñez.

Publicidad

"Tuvo un impacto instantáneo con su energía y cuidado en la posesión, y puso centros atractivos para el segundo y tercer gol. Ayudó a cambiar el juego", resaltaron en 'Liverpool Echo'.