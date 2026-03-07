Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz, Kane y Olise conforman el mejor tridente de la historia de Bayern Múnich"

"Luis Díaz, Kane y Olise conforman el mejor tridente de la historia de Bayern Múnich"

Al colombiano le 'llueven' elogios de uno de los goleadores del conjunto 'bávaro', quien supo brillar en Alemania tiempo atrás. Habló del guajiro como uno de los mejores.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 7 de mar, 2026
Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, delanteros de Bayern Múnich, son figuras en Bundesliga, Copa Alemania y Champions League
