"Luis Díaz, Kane y Olise conforman el mejor tridente de la historia de Bayern Múnich"

A Luis Díaz le siguen ‘lloviendo’ elogios en territorio alemán, por su gran presente en el Bayern Múnich; cuadro al que llegó hace menos de un año, pero en el que ya ha marcado la diferencia desde el juego y los números.

Es por eso que, Giovane Élber, quien fue uno de los exjugadores del conjunto ‘bávaro’; ahora se ha pronunciado a la llegada del guajiro y su inmediato ensamble al estilo de juego del equipo; tanto, que ya hace historia, haciendo parte del mejor tridente de todos los tiempos en el cuadro alemán. Esto, a su concepto.

“El tridente Díaz, Kane y Olise es el mejor de la historia del Bayern Múnich. Los otros, tuvimos Lewandowski, Franck Ribéry y Arjen Robben, pero Olise, Luis Díaz y Harry Kane lo están haciendo demasiado bien. Yo creo que Kane puede batir el record de Lewandowski, de 44 goles en el campeonato”, dijo el goleador ‘bávaro’, de la Bundesliga 2002/03, en charla con ‘MorninGol’.

Pero eso no fue todo, pues también se deshizo en elogios hacia el colombiano, que considera está teniendo un nivel muy bueno en esta primera temporada con Bayern Múnich, pese a que, admite, no es fácil jugar allí, debido a la gran presión que existe de todos los frentes.



“Sí, (Díaz) está jugando muy bien. Pero para ser uno de los mejores hay que terminar el campeonato bien, conquistar los títulos con el club, la Champions porque es el trofeo más grande de Europa que todos quieren ganar”, agregó Giovane Élber.



¿Es fácil jugar en el Bayern Múnich?

Élber también analizó lo que fue el cambio de club; desde Liverpool a Bayern Múnich, enfatizando en que ‘Luchito’ ha tenido gran capacidad para adaptarse al nuevo club, al nuevo estilo de juego y también liga, porque evidentemente todo cambia.

“Sí, Luis Díaz me ha sorprendido muchísimo, porque cuando cambia de Inglaterra para Alemania, se juega un fútbol distinto. Pero yo pensé, ‘parece que ya está con nosotros hace años’, porque es muy fácil hablar con él, trabajar. Estamos en fase final del campeonato alemán, de Champions, espero que Luis pueda hacer mucho más para el Bayern”, sentenció el exjugador ‘bávaro’, quien ve con buenos ojos el nivel del colombiano, fichado el pasado mercado de verano.