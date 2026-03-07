De no creer lo que pasó en la Strade Bianche; ciclistas se equivocaron de camino

La suiza Elise Chabbey ganó este sábado en Siena (Italia) la edición femenina de la Strade Bianche, marcada por la mala suerte entre las favoritas a la victoria.

Al término de un final indeciso y palpitante, Chabbey se impuso al esprint a la polaca Kasia Niewiadoma, 2ª por cuarta ocasión en su carrera en Siena, y la alemana Franziska Koch, que completó el podio.

Chabbey, de 32 años, llegó a perder el contacto con el grupo de cabeza como consecuencia de los ataques de la italiana Elisa Longo Borghini, pero finalmente se reenganchó a seis kilómetros de la meta y se llevó la victoria en la adoquinada Piazza del Campo.

Baya desastre en la 🇧🇪#StradeDonne, la moto se equivoca de camino y ahí lo van las últimas esperanzas de Vollering y Kopecky pic.twitter.com/TVwMFWIjcc — ¿A cuánto está Movistar... (@ADescenso) March 7, 2026

En condiciones normales, Chabbey no debería haber disputado la victoria, ya que debía trabajar para su líder, la neerlandesa Demi Vollering, pero la campeona de esta prueba en 2023 y 2025 sufrió un pinchazo a 38 km de la llegada.



Luego, cuando viajaba en un grupo, en el que también iba la belga Lotte Kopecky (ganadora de esta carrera en 2022 y 2024), a un grupo de la cabeza de la prueba, siguieron a una motociclieta de la organización por un camino de tierra... que no figuraba en el recorrido, quedando definitivamente fuera de la pelea por la victoria.

La francesa Pauline Ferrand-Prévot, tercera en 2025, también quedó sin posibilidades al sufrir un problema mecánico y acabó en el 29º puesto.