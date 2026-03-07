Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / De no creer lo que pasó en la Strade Bianche; ciclistas se equivocaron de camino

De no creer lo que pasó en la Strade Bianche; ciclistas se equivocaron de camino

Un hecho insólito se presentó en la Strade Bianche femenina, luego de que la mota se fuera por donde no era y un grupo de corredoras la siguiera, perdiendo la carrera.

Por: AFP
Actualizado: 7 de mar, 2026
Pelotón en la Strade Bianche 2026, edición número 20 de la carrera
AFP

