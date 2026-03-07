Clasificación de la Strade Bianche; Tadej Pogacar, campeón en su primera carrera del 2026

Los años pasan y más se agranda la leyenda de Tadej Pogacar en el ciclismo mundial. La última vez que lo vimos en acción fue el 11 de octubre de 2025, en Il Lombardia, donde se coronó campeón. Cinco meses después, exactamente este 7 de marzo de 2026, regresó a las carreteras y lo hizo en la exigente Strade Bianche. Era el favorito y respondió a ello, haciéndose con el título, tras ganar en solitario.



Clasificación de la Strade Bianche 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 4h 45' 15''

2. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 00''

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - a 1' 09''

4. Romain Grégoire (Groupama - FDJ United) - a 2' 04''

5. Gianni Vermeersch (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 04''

6. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 2' 07''

7. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 2' 14''

8. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 20''

9. Andreas Kron (Uno-X Mobility) - a 3' 46''

10. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 46''