Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos por la Shebelieves Cup

A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos por la Shebelieves Cup

Este sábado 7 de marzo, el combinado 'tricolor' volverá a la acción en la SheBelieves Cup, por el duelo correspondiente a la tercera jornada del torneo. ¡Agéndese con Gol Caracol!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 7 de mar, 2026
Leicy Santos, Linda Caicedo, Carolina Arias y Jorelyn Carabalí fueron convocadas por la Selección Colombia femenina para la She Believes Cup
AFP

