A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos por la Shebelieves Cup

Este sábado 7 de marzo, la Selección Colombia femenina se prepara para disputar su tercer y último encuentro en la SheBelieves Cup, frente a la siempre difícil Estados Unidos.

Y es que, el conjunto dirigido por Ángelo Marsiglia, ahora viene con todas las posibilidades de coronarse campeonas frente a las norteamericanas, luego de haber vencido a Argentina en el encuentro pasado; hecho, que las metió de lleno en el torneo, sumando sus primeras tres unidades.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY el duelo entre la Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos?

Este 7 de marzo, la 'tricolor' se medirá con las estadounidenses, desde las 3:30 p.m. (hora colombiana), por el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la SheBelieves Cup.

El compromiso tendrá la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, el YouTube de Gol Caracol y la plataforma DITU.



Acción de juego entre la Selección Colombia femenina y Canadá en la Shebelieves Cup. X de @CANWNT

Publicidad

¿Qué necesita Colombia femenina para coronarse campeona de la SheBelieves Cup?

Si bien, el triunfo contra las argentinas le dio tres puntos importantes a la 'tricolor'; sí es verdad que Colombia no depende de sí misma y su saldo negativo de goles en contra, la pone en un escenario, no imposible, pero sí muy complicado.

En primera instancia, Colombia debe esperar a lo que suceda entre Canadá y la 'albiceleste'; en caso de que las sudamericanas pierdan, habría que entrar a analizar por cuántos goles ganan las norteamericanas.

Publicidad

Siendo este un torneo que se define por puntos, los otros ítems pueden ser muy fundamentales, en caso de una hipotética igualdad de unidades.

En caso de que Canadá gane por un gol de diferencia, llegaría a seis unidades con un aspecto positivo de +3 anotaciones a su favor. Colombia, que sí o sí debe ganarle y golear a Estados Unidos, tendría que ser superior en el marcador con mínimo unos cinco goles de diferencia.

Esto, primero, para pasar de su -2 al mismo +3 que tiene Estados Unidos y al que también podría llegar Canadá. No obstante, en caso de que las canadienses ganen por goleada, la 'tricolor' sí o sí debe ganar, pensando en igualar la cifra de goles de diferencia a favor, para poder coronarse campeona.

O en el mejor de los casos, que Argentina dé el 'batacazo', no deje sumar de a tres a las norteamericanas y que Colombia gane por cinco goles, venciendo a Estados Unidos para que levante el título.