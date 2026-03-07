Bayern confirmó lesión de figura previo a juego de Champions; Luis Díaz y compañía se lamentan

Tocado en el gemelo de la pierna izquierda desde mediados de febrero, el arquero y capitán del Bayern Múnich, Manuel Neuer, recayó el viernes de su lesión y se perderá, al menos, el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, del martes contra el Atalanta.

Neuer "sufrió una pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo durante la victoria por 4-1 contra el Borussia Mönchengladbach", informó este sábado 7 de marzo en un comunicado el club 'bávaro'.

"Este es el resultado de un examen exhaustivo realizado por el departamento médico del FC Bayern. Por lo tanto, el capitán y el arquero del equipo estarán de baja por el momento", terminaron por indicar en el informe.

Manuel Neuer, arquero del Bayern Múnich. AFP

Si bien el Bayern Múnich no precisó el tiempo de baja del veterano guardameta, el diario 'Bild' estimó que Neuer estará ausente de las canchas durante dos semanas.

Neuer no disputará por lo tanto el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, el martes en Bérgamo, y tampoco llegaría al compromiso de vuelta en Múnich previsto para el 18 de marzo.

Su sustituto será el joven Jonas Urbig (22 años), quien llegó al elenco que dirige Vincent Kompany en enero de 2025.

Esta temporada ha disputado once partidos, de los que ocho en Bundesliga y uno en la Liga de Campeones de Europa, en la última jornada de la fase de liguilla (victoria 2-1 de los alemanes en Eindhoven cortra el PSV).

¿A qué hora es Atalanta vs. Bayern Múnich por los octavos de final de la Champions League?

Dicho encuentro por la ida de esta fase del máximo torneo de clubes de Europa está pactado a jugarse este martes 10 de marzo, en el Stadio di Bergamo, a partir de las 3:00 de la tarde (hora de Colombia). Bayern Múnich fue de los mejores equipos en la fase de liguilla de la Champions League 2025/2026 y es uno de los candidatos a quedarse con la preciada 'orejona' esta campaña.

