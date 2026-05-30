Luis Díaz la tiene clara en el Mundial 2026 con Selección Colombia; “llegar hasta el último partido”

En medio de la concentración de la Selección Colombia en Bogotá, para preparar el partido de despedida contra Costa Rica y lo que será la participación en el Mundial 2026, las cuentas oficiales de la Bundesliga publicó un video que grabaron en Alemania con Luis Díaz, en la que hablan sobre los certámenes orbitales de la FIFA, sus recuerdos como hincha y lo que vivirá ahora en la cancha siendo uno de los protagonistas.

Para iniciar al popular 'Lucho' le preguntaron sobre cuál es la Copa del Mundo que recuerda como la primera que pudo ver, a lo que respondió que fue "Sudáfrica, 2010, para mí fue increíble verlo porque ahí nació ese gusto por muchísimos jugadores y equipos", y sobre dicho torneo destacó que "ese primer gol de Sudáfrica fue un golazo", y destacó de paso a "Diego Forlán, que fue increíble".

Así ve Luis Díaz a Colombia para el Mundial 2026

En la entrevista con la Bundesliga, el jugador del Bayern Múnich y la Selección Colombia aseguró que "mis deseos obviamente vamos a trabajar en hacer un buen Mundial, llegar hasta el último partido, conseguir el objetivo que queremos que obviamente será ganarlo, para nosotros, para nuestra selección. Está claro para mis compañeros".



Y de hecho, Luis Díaz no dudó en destacar al capitán y referente de la 'tricolor', quien en Brasil fue la gran figura, goleador y ganó el premio Puskás.

Publicidad

"El que más recuerdo de un Mundial es el gol de James Rodríguez que controla de pecho y marca de media volea prácticamente. Para mí, fue uno de los mejores mundiales de la Selección Colombia y siempre lo voy a recordar y ese gol de mi compañero James siempre lo tengo en la cabeza", aseveró el nacido en Barrancas sobre la actuación del combinado nacional en el año 2014.

Por el momento, Luis Díaz tendrá acción el lunes 1 de junio en el partido de despedida de la Selección Colombia contra Panamá, a las 6:00 p.m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, para luego viajar a territorio norteamericano para ultimar detalles para la fase de grupos del Mundial 2026.

Publicidad

Recuerde que el partido de despedida de la 'tricolor' se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol y Ditu, con la dirección de Javier Hernández Bonnet, la narración de Carlos Alberto Morales y los datos y estadísticas de Marina Granziera.