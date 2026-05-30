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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de goleadores de la Champions League; Luis Díaz en el selecto listado

Así quedó la tabla de goleadores de la Champions League; Luis Díaz en el selecto listado

La Champions League 2025/2026 llegó a su final este sábado con un nuevo título del PSG, que se impuso en penaltis al Arsenal. En cuanto a la tabla de goleadores, no hubo mayores movimientos.

Por: EFE
Actualizado: 30 de may, 2026
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Luis Díaz en un partido con Bayern Múnich en la Champions League.
Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League.
Getty

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y eliminado en los cuartos de final, completó la Champions League 2025-26 como el máximo goleador de la competición con 15 tantos, uno más que Harry Kane, del Bayern Múnich. Luis Díaz también quedó en este selecto listado.

Su ventaja era considerable sobre cualquiera de los jugadores que disputaron la final del torneo este sábado con el París Saint-Germain y el Arsenal. El más cercano era Kvicha Kvaratskhelia, con diez.

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Kylian Mbappé, festejando gol con el Real Madrid.
Kylian Mbappé, festejando gol con el Real Madrid.
Foto: AFP.

- Los máximos goleadores de esta edición de la Liga de Campeones tras la final en el Puskás Arena

Con 15 goles: Kylian Mbappé (3 penales) (FRA/Real Madrid).

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Con 14 goles: Harry Kane (2 penales) (ING/Bayern Múnich).

Con 10 goles: Julián Álvarez (3 penales) (Atlético de Madrid); Anthony Gordon (5 penales) (ING/Newcastle); Kvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint Germain).

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Con 8 goles: Erling Haaland (1penal) (NOR/Manchester City) y Ousmane Dembélé (FRA/París Saint Germain).

Con 7 goles: Luis Díaz (COL/Bayern Múnich); Victor Osimhen (3 penales) (NIG/Galatasaray).

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Getty Imágenes

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