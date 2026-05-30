Así quedó la tabla de goleadores de la Champions League; Luis Díaz en el selecto listado

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y eliminado en los cuartos de final, completó la Champions League 2025-26 como el máximo goleador de la competición con 15 tantos, uno más que Harry Kane, del Bayern Múnich. Luis Díaz también quedó en este selecto listado.

Su ventaja era considerable sobre cualquiera de los jugadores que disputaron la final del torneo este sábado con el París Saint-Germain y el Arsenal. El más cercano era Kvicha Kvaratskhelia, con diez.

Kylian Mbappé, festejando gol con el Real Madrid. Foto: AFP.

- Los máximos goleadores de esta edición de la Liga de Campeones tras la final en el Puskás Arena

Con 15 goles: Kylian Mbappé (3 penales) (FRA/Real Madrid).

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Con 14 goles: Harry Kane (2 penales) (ING/Bayern Múnich).

Con 10 goles: Julián Álvarez (3 penales) (Atlético de Madrid); Anthony Gordon (5 penales) (ING/Newcastle); Kvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint Germain).

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Con 8 goles: Erling Haaland (1penal) (NOR/Manchester City) y Ousmane Dembélé (FRA/París Saint Germain).

Con 7 goles: Luis Díaz (COL/Bayern Múnich); Victor Osimhen (3 penales) (NIG/Galatasaray).