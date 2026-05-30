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Gol Caracol  / Désiré Doué quiere más con PSG e hizo una promesa; "iremos a buscar la tercera Champions"

Désiré Doué quiere más con PSG e hizo una promesa; "iremos a buscar la tercera Champions"

La joven estrella no ocultó su alegría por haber conseguido el bicampeonato con PSG en la Champions League y aseguró que la próxima temporada van por otro título.

Por: AFP
Actualizado: 30 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Désiré Doué, jugador del PSG.
Désiré Doué, jugador del PSG.
Foto: AFP

Désiré Doué, futbolista del PSG, afirmó este sábado, después de ganar la final de la Champions League al Arsenal (la segunda consecutiva), que su equipo tiene "muchísima hambre" y que el próximo curso irá a por otro título.

"La primera (orejona) fue excepcional, pero teníamos esas ganas por encima de todo de ir a buscar la segunda, de volver a escribir la historia y entrar en la leyenda", dijo Doué ante los micrófonos de 'M6'.

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Y agregó: "¡Miren! Todo esto son nuestros aficionados, son nuestras familias, son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, les damos las gracias porque han estado ahí toda la temporada, desde que existe el PSG han estado ahí. Nos empujan en los momentos difíciles, en los buenos momentos. Amo demasiado a este club, ¡y esto no ha terminado! La segunda ya está, vamos a seguir trabajando e iremos a por la tercera".

PSG es bicampeón de la Champions League.
PSG es bicampeón de la Champions League.
Foto: AFP

Además, la joven estrella del PSG y de la Selección Francia agregó en declaraciones recogidas por la UEFA: "Es una locura, una locura. Primero vamos a disfrutarlo y después volveremos a trabajar y trabajar otra vez porque queremos más. Tenemos muchísima hambre. Somos un equipo joven y sabemos que somos muy ambiciosos. Así que la próxima temporada tenemos que volver a intentarlo".

Por último, Désiré Doué aseguró que todos en el PSG están "muy, muy orgullosos y muy felices" porque el choque ante el Arsenal fue muy duro.

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"Tenemos que felicitarlos porque han hecho una temporada realmente excelente. Pero ahora solo tenemos que disfrutarlo como equipo, como una familia, porque creo que nos lo merecemos"

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