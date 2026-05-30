Kevin Viveros está imparable; vea el VIDEO del gol con que Athletico Paranaense le ganó a Mirassol

Kevin Viveros está imparable en el fútbol de Brasil. Este sábado, el extremo vallecaucano marcó el gol que le dio el triunfo al Athletico Paranaense 1-0 sobre Mirassol, en partido que se llevó a cabo en el Ligga Arena de la ciudad de Coritiba.

El tanto del exAtlético Nacional llegó al minuto 87, tras aprovechar un centro rastrero al área de su compañero Joao Cruz. Viveros le ganó a su marcador y definió con rumbo a la red.

El triunfo le permitió al Parananese llegar a los 30 puntos luego de 18 jornadas disputadas en el Brasileirao. Por su parte, Kevin Viveros completó once 'gritos sagrados' en el actual campeonato.

Vea acá el gol de Kevin Viveros HOY en Athletico Paranaense vs. Mirassol

COMO QUE NÃO LEVARAM O VIVEROS PARA A COPA DO MUNDO? pic.twitter.com/X4pIBWFPkL — Futebol Breaking (@FutebolBreaking) May 30, 2026