Mikel Arteta; "el deporte es esto y eso no quita el orgullo por mis jugadores; felicitar al PSG"

El entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, ensalzó el nivel de su rival, el París Saint Germain, y del entrenador Luis Enrique, y lamentó haber perdido la oportunidad de ganar la Champions League, que "ha estado cerca".

"Ha estado cerca y ha faltado un pelín de suerte necesario", dijo en Movistar Arteta. "Ha sido una pena. Es verdad que hemos marcado pronto, pero la cantidad de tiempo que hemos estado con el bloque bajo no lo queríamos, aunque el PSG tiene soluciones para todo", dijo.

"Son muy buenos", añadió del campeón francés. "Lo que ha hecho Luis Enrique tiene un mérito enorme", asumió Arteta.

"El deporte es esto y eso no quita el orgullo por mis jugadores. Lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo podremos vivir de otra manera. Hay que felicitar al PSG con recursos para todo", indicó el técnico del Arsenal. "Hay que dominar las emociones, estamos dolidos y es lo que hay que sentir"



Sobre los lanzadores de penaltis, el técnico del conjunto inglés dijo que asumieron la responsabilidad "los que podían. Nos faltaban jugadores como Haverz, Bukayo Saka u Odegaard, especialistas que no estaban. Los que tiran son diferentes a los que estaban. Hay que tener acierto", añadió Arteta.

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El técnico del Arsenal no quiso hablar de su futuro. "Necesito descansar. Ha sido un año muy largo y estoy agradecido a todo el mundo. Nos han llevado en volandas".

Más voces de los protagonistas

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Declan Rice, centrocampista del Arsenal, dijo este sábado que es “devastador” perder la final de la Liga de Campeones en la tanda de penaltis, expuso que tanto Eberechi Eze como Gabriel Magalhaes están “destrozados” por fallar sus lanzamientos desde los once metros y remarcó que ganan y pierden “juntos”.

“Es devastador perder la final de la Liga de Campeones en los penaltis. Intentamos poner mucha perspectiva sobre lo lejos que hemos llegado como grupo: ha sido una temporada increíble y este era nuestro partido número 63. Hasta ahora hemos dado absolutamente todo y es una lotería los penaltis. Algunos de los mejores equipos han perdido en penaltis”, valoró en declaraciones a ‘TNT Sports’, recogidas por la UEFA.

Eze y Gabriel, los dos jugadores del conjunto inglés que erraron en la tanda final, “están destrozados”, señaló.

“Fallar un penalti en la final de la Liga de Campeones no es agradable, pero los queremos, estamos con ellos y esto pasa en el fútbol. No van a ser los últimos jugadores en fallar penaltis en las finales. Todos han fallado un penalti y, sin ellos dos esta temporada, no habríamos ganado la Premier League. Eso seguro”, añadió.

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“Ganamos juntos y perdemos juntos. Estoy muy orgulloso de este grupo y de estos chicos. ¡Qué temporada! Ha sido increíble y no puedo hablar lo suficiente de todo el mundo. Obviamente estoy destrozado, pero intento poner un poco de perspectiva desde que empezamos el pasado julio hasta donde estamos ahora”, remarcó Rice.