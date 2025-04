Luis Díaz no es "ningún lastre" en Liverpool; registros en ofensiva callan bocas

Jornada tras jornada, Luis Díaz trata de poner lo mejor de su talento al servicio del Liverpool, que al final de la actual temporada espera levantar el trofeo de campeón en la Premier League. Si bien el guajiro ha sido criticado por no tener el nivel de las otras campañas con los 'reds', sus registros en la ofensiva callan bocas.

Díaz Marulanda ha jugado no solo como extremo, sino que en algunos encuentros su técnico, Arne Slot, lo utilizó como un falso '9'; posición en la que no logró brillar del todo pero sí arrastró marcas, ganándose el reconocimiento de los hinchas del Liverpool. Sus números en la temporada 2024/2025 son brutales; no es "ningún lastre" en el rojo de Merseyside.

Así lo dio a conocer recientemente la cuenta en 'X', 'Esto es Anfield', y que sigue toda la actualidad del Liverpool y de cada uno de sus futbolistas. Fue así como reportó que el oriundo de Barrancas ha marcado 10 goles y se ha reportado con 5 asistencias.

Pero ahí no paran sus buenos números en la presente campaña, ya que también le cometieron cuatro penaltis y ha contribuido en casi 20 goles de su equipo; esto a falta de siete partidos.

🇨🇴 10 goles y 5 asistencias para Luis Díaz en una temporada en la que puede ganar una Premier League, pero por alguna razón algunos hablan de él como si fuera un "lastre en el equipo".



También ganó 4 penaltis. Es una locura, casi 20 contribuciones de gol a falta de 7 partidos. pic.twitter.com/ehRqHPTPod — 🔴 Esto Es Anfield #Liverpool (@estoesanfield_) April 7, 2025

De otro lado, y según datos de la cadena 'ESPN', la también figura de la Selección Colombia ha reportado su temporada con más goles en la Premier League desde que llegó a los 'reds': un total de 10 'gritos sagrados'.

En su primera campaña, el popular 'Lucho' envió el balón al fondo de la red en cuatro oportunidades, al igual que en su segunda; ya en la tercera, la 2023/2024, subió las estadísticas a ocho, y ahora, son 10 los goles convertidos y le quedan varios partidos para aumentar estos registros. Luis Díaz es todo un 'killer' en los 'reds'.

La 2024/25 ya es la temporada con más goles de Luis Díaz en la #PREMIERxESPN. pic.twitter.com/n7dGhCcyCG — SportsCenter (@SC_ESPN) April 6, 2025

Hay que indicar que en el último juego que tuvo Liverpool por Premier League, el exJunior de Barranquilla anotó en pocos minutos en cancha. Aunque no bastó porque su escuadra cayó 3-2 en la casa del Fulham.

¿Cómo va Liverpool en la Premier League?

Los dirigidos por Arne Slot encabezan la tabla general del máximo campeonato de Inglaterra con 73 puntos, tras 31 jornadas disputadas. Arsenal, su perseguidor, tiene 62 unidades. En la próxima fecha, Luis Díaz y compañía recibirán al West Ham en Anfield; será el domingo 13 de abril, a las 8:00 de la mañana, en Colombia.