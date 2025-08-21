Publicidad

Conmebol rompe el silencio tras los actos violentos en Independiente vs. Universidad de Chile

El ente rector del fútbol sudamericano emitió un comunicado sobre los hechos que se presentaron en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Independiente vs. U de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana
Independiente vs. U de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana
AFP
Por: EFE
 /  AFP
|
Actualizado: agosto 21, 2025 09:59 a. m.