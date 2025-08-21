Conmebol rompe el silencio tras los actos violentos en Independiente vs. Universidad de Chile

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aseguró este jueves que "actuará con toda la firmeza" para castigar a los responsables de la feroz pelea entre hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile la noche del miércoles durante un partido de la Copa Sudamericana en Argentina.

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", indicó el organismo rector del fútbol sudamericano en un comunicado.

El encuentro de vuelta de octavos de final, que se jugaba en el Estadio Libertadores de América, en el sur de Buenos Aires, fue cancelado luego de violentos enfrentamientos entre aficionados que dejaron más de un centenar de detenidos, la mayoría chilenos, y una veintena de heridos, según reportaron las autoridades.

La CBF pide a la Conmebol "rigor" en la investigación de los hechos

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) repudió este jueves "la barbarie" acontecida durante el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, y pidió a la Conmebol que lleve a cabo las investigaciones con "absoluto rigor" para identificar y castigar a los responsables.

Así se refirió en un comunicado la CBF al episodio de violencia que ocurrió durante la noche de este miércoles, que resultó en al menos 22 heridos graves, más de 100 detenidos y la suspensión del partido de vuelta de la Copa Sudamericana por octavos de final.

La CBF pidió "una investigación rápida y transparente" y que "los responsables sean identificados y castigados con severidad", ya que "solo con castigos ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia de los estadios" y "preservar la dignidad" del fútbol en la región.

"Es inadmisible que episodios como este se repitan en competiciones que deberían celebrar el talento, la emoción y el espíritu deportivo", escribió la principal entidad del fútbol brasileño.

Asimismo, manifestó su "total solidaridad" con las víctimas y sus familias, y aclaró que "ningún aficionado, deportista o profesional involucrado en el espectáculo deportivo debe temer por su integridad física al ejercer su derecho a participar o asistir a un partido de fútbol".