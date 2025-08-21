Publicidad

Delicado señalamiento contra Teófilo Gutiérrez; fue denunciado ante la Fiscalía

El jugador e ídolo del Junior de Barranquilla vuelve a estar en el ojo del huracán por un grave hecho por el que deberá responder ante las autoridades.

Teófilo Gutiérrez es una de las figuras del Junior de Barranquilla.
Foto: Colprensa
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 21, 2025 11:49 a. m.