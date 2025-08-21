Delicado señalamiento contra Teófilo Gutiérrez; fue denunciado ante la Fiscalía

El nombre de Teófilo Gutiérrez, referente del Junior de Barranquilla y uno de los jugadores más experimentados del fútbol colombiano, vuelve a estar en el centro de la polémica. En las últimas horas se conoció que el delantero fue denunciado formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, en un caso que involucra presuntas amenazas relacionadas con una deuda económica.

Según la denuncia, interpuesta por Gastón Santo Marriaga González, el prestamista asegura haber recibido intimidaciones de parte del jugador por un dinero pendiente de pago. El monto de la deuda ascendería a 180 millones de pesos, cifra que, de acuerdo con el denunciante, se pactó bajo un acuerdo de intereses que no se habría cumplido en los últimos meses.

Marriaga manifestó que las tensiones surgieron a raíz del incumplimiento de dichos pagos y que, en medio de la confrontación, recibió palabras que interpretó como amenazas directas a su integridad. El denunciante afirmó que teme por su vida debido a los términos usados por el futbolista barranquillero.

En la declaración presentada a las autoridades, quedó consignado un episodio en el que Teófilo Gutiérrez habría dicho frases intimidantes, como que podía “hacer lo que quisiera” e incluso advirtió que lo podrían “encontrar con la boca llena de moscas”. Estas afirmaciones fueron interpretadas por el denunciante como una amenaza grave contra su seguridad.

El caso rápidamente trascendió a la opinión pública. El programa 'La Red Caracol' informó a través de su cuenta en X sobre el caso del delantero del conjunto 'tiburón'.

“Teófilo Gutiérrez fue denunciado por un prestamista en Barranquilla por presunta amenaza de muerte. El denunciante dice temer por su vida y asegura que entregó pruebas. Teo será citado por la Fiscalía en los próximos días para dar su versión”.

El denunciante añadió que sostuvo varias reuniones con el exjugador de River Plate y Racing de Argentina, con el fin de encontrar un acuerdo que permitiera el pago de los intereses atrasados. Sin embargo, la situación se complicó en los últimos días, dado que, según él, Gutiérrez adoptó una postura más agresiva y amenazante.

Por ahora, la Fiscalía General deberá analizar las pruebas aportadas y citar a Teófilo Gutiérrez para que entregue su versión de los hechos. En este punto, la investigación se encuentra en etapa preliminar y no se ha determinado si habrá imputación formal de cargos.

Mientras tanto, el Junior de Barranquilla no se ha pronunciado de manera oficial sobre el caso. El club atraviesa un momento clave de la temporada y la situación legal de uno de sus máximos referentes podría generar un ruido mediático adicional en el entorno deportivo.

Teófilo, de 40 años, es considerado uno de los ídolos recientes del cuadro barranquillero por sus títulos y goles, pero esta nueva controversia lo pone nuevamente en el ojo del huracán, esta vez fuera de las canchas.