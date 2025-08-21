Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Plena confianza para Luis Díaz en Bayern Múnich: "será el mejor de la temporada"

Plena confianza para Luis Díaz en Bayern Múnich: "será el mejor de la temporada"

El jugador de la Selección Colombia sigue dando de qué hablar a pocas horas de su primera presentación en la Bundesliga con el conjunto bávaro, vigente campeón de Alemania.

Luis Díaz celebró gol y título con Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania.
Foto oficial del Bayern Múnich
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 21, 2025 10:40 a. m.