Plena confianza para Luis Díaz en Bayern Múnich: "será el mejor de la temporada"

Todo está listo para el debut de Luis Díaz en la Bundesliga con el Bayern Múnich. El extremo colombiano, de 28 años, llega con la ilusión de dejar huella en uno de los clubes más poderosos de Europa y lo hace con el impulso de haber celebrado ya su primer título. El guajiro fue protagonista en la Supercopa de Alemania, donde anotó un gol en la victoria 2-1 sobre el Stuttgart, que significó el primer trofeo de la temporada para los dirigidos por Vincent Kompany.

El nacido en Barrancas (La Guajira), es la gran apuesta del actual campeón alemán, que desembolsó cerca de 75 millones de euros para hacerse con sus servicios tras intensas negociaciones con el Liverpool.

Luis Díaz, el apuntado a ser figura en Bayern Múnich

Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

La llegada del exjugador del Junior de Barranquilla a la Bundesliga ha generado furor en Alemania. Los hinchas lo han recibido como la nueva figura que puede marcar época, mientras que sus propios compañeros no han dudado en elogiarlo.

En la previa del inicio de la Bundesliga, la cadena 'Sky Sports' realizó una dinámica de predicciones con varios jugadores del Bayern. El austriaco Konrad Laimer se animó a pronosticar que el club anotará más de 100 goles en la temporada, reflejo del potencial ofensivo que ven en la plantilla. Pero la declaración que más llamó la atención fue la del arquero Jonas Urbig, de 22 años, quien no dudó en señalar al colombiano como el futbolista más determinante del equipo.

“Luis Díaz va a ser el Jugador del Año”, aseguró el guardameta, dejando claro que dentro del vestuario también hay confianza plena en el talento del guajiro.

Le preguntaron a Jonas Urbig una predicción para esta temporada: "Luis Díaz va a ser el Jugador del Año" pic.twitter.com/ze13XndEu5 — Bayern Argentina 🇦🇷 (@bayernargentina) August 21, 2025

Díaz, por su parte, se ha mostrado motivado y con el deseo de responder a las expectativas. Para él, esta es una oportunidad de oro no solo de consolidarse en una liga tan competitiva como la alemana, sino también de dar el paso definitivo en su carrera hacia la élite mundial.



¿Cuándo juega el Bayern Múnich?

El debut oficial de Luis Díaz con el Bayern en la Bundesliga está programado para este viernes 22 de agosto en el Allianz Arena, cuando los bávaros reciban al RB Leipzig por la primera jornada del campeonato alemán. El partido se disputará a la 1:30 p. m. (hora colombiana) y será la primera prueba de fuego para medir el impacto inmediato del colombiano en su nuevo equipo.