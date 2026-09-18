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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz postula a mundialista colombiano para jugar en la Bundesliga; "puede ir a donde quiera"

Luis Díaz postula a mundialista colombiano para jugar en la Bundesliga; "puede ir a donde quiera"

En la prensa internacional le dieron trascendencia a algunas declaraciones de Luis Díaz, en un día de medios en Bayern Múnich, en la que dejó algunas frases para enmarcar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
AFP

Luis Díaz se ha ganado un sitial en el ambiente del fútbol internacional y aunque no es muy dado a estar apareciendo en los medios, en las últimas horas concedió algunas entrevistas y generó resonancia por declaraciones que entregó sobre un futbolista que nació en nuestro país, pero que se nacionalizó mexicano. Ese es Julián Quiñones, quien fue nominado al 'Balón de Oro' recientemente y que viene de jugar en el Mundial 2026.

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Así en 'Fox', al atacante colombiano del Bayern Múnich le pusieron sobre la mesa el nombre del figurón de los 'manitos' y comenzó dándole la bendición para poder actuar en la Bundesliga.

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"Tiene gran potencial, no solamente para estar aquí (en la Bundesliga), sino en cualquier liga de élite. Es un chico que tiene potencial, agilidad, marca goles y asiste. Tiene toda la capacidad para estar en un equipo top", explicó Díaz inicialmente, para después contar cuando compartieron con el nacido en Magüi Payán, en Nariño.

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Así Díaz Marulanda recordó que "con Quiñones yo compartí camerino con él en la Sub 20 de Colombia y ahí lo conocí bien: excelente persona, buen chico, trabajador, camellador y ha hecho su carrera también".

Esas declaraciones del guajiro llegaron en el preciso momento en el que Julián Quiñones tiene gran trascendencia por sus goles y positivas actuaciones en en el Al-Qadisiyah Football Club, de Arabia Saudita, en donde además se conoció que le mejoraron las condiciones de su contrato.

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Hay que recordar, que según fuentes cercanas a la Selección Colombia de mayores, confirmaron que en algún momento sondearon al nariñense para actuar con la amarilla y él se inclinó por defender los colores de México, país en el que jugó en clubes como Venados FC, Lobos BUAP, Atlas de Guadalajara, Tigres y América, en donde dejó en evidencia esa capacidad goleadora, su potencia y buenos movimientos en el frente de ataque.

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Julián Quiñones, delantero de la Selección de México.
afp.

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