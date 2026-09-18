A qué hora juega HOY Bayern Múnich y dónde ver EN VIVO en TV a Luis Díaz

Este viernes, Bayern Múnich volverá a la acción en el fútbol alemán, enfrentando al siempre complicado FC Union Berlín, por el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Bundesliga.

Se espera que el colombiano Luis Díaz sea uno de los principales protagonistas en el conjunto 'bávaro', que necesita sumar de a tres en casa, luego de pequeño 'traspié' frente a Schalke 04 en la segunda fecha.

¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO POR TV, Bayern Múnich vs. Union Berlín?

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Los dirigidos por Vincent Kompany tienen importante prueba, en casa, este viernes 18 de septiembre, cuando reciban a FC Unión Berlín, por al fecha número cuatro del rentado local.



Equipo del Bayern Múnich ante el Bodo Glimt por la jornada 1 de la Champions League Foto: AFP

Este encuentro está estipulado iniciar a la 1:30 p.m. (hora colombiana) y tendrá la transmisión de ESPN y Disney + Premium.

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¡A encaminarse hacia el liderato!

Después de la igualdad 0-0 frente a Schalke 04, el conjunto 'bávaro' debe empezar a recortar distancias con su rival directo que es el Borussia Dortmund, quien, en tres partidos suma nueve puntos de nueve posibles y se ubica, de manera parcial, como el solitario líder del fútbol alemán.

Por su parte, el Bayern Múnich aún se mantiene invicto, pero se encuentra dos unidades abajo de los 'negriamarillos'; justo por eso, es casi que fundamental sumar de a tres, este viernes, en el Allianz Arena.

Se espera que en el onceno titular de Vincent Kompany aparezca el nombre de Luis Díaz, quien ha venido siendo duramente criticado en territorio alemán durante los últimos encuentro, debido a su falta de definición en ese último cuarto de cancha.

Luis Díaz se lamentó de una opción clara de gol que tuvo en Schalke 04 vs. Bayern Múnich. Foto: AFP

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Sin embargo, justamente fue el mismo entrenador belga que, solo horas antes de enfrentar a FC Unión Berlín, salió en defensa del guajiro, enfatizando en que en en los entrenamientos anota muchos goles y se prepara de gran manera para volver a ese nivel futbolístico mostrado durante la temporada pasada, que fue el mismo que enamoró a toda la hinchada de Bayern Múnich.