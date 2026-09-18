Lamine Yamal y su nueva 'bajada de caña' a Cristiano Ronaldo; "es el mejor de la historia"

En una entrevista emitida este viernes por el programa 'Universo Valdano', de la plataforma Movistar Plus, Lamine Yamal habló de sus referentes, entre ellos Leo Messi y Neymar Jr. Del argentino, Lamine Yamal destaca que es "el mejor jugador de la historia del fútbol", aunque reconoce que incluso tratándose del argentino resultó difícil imaginar el nivel que alcanzaría en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la Albiceleste alcanzó la final.

"Todo el mundo sabe que es el mejor de la historia, pero nadie se esperaba el Mundial que hizo. Argentina tiene buenos jugadores, pero nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel", explica.

De Neymar, en cambio, recuerda la influencia que tuvo durante su infancia y, sobre todo, la capacidad del brasileño para convertir el fútbol en espectáculo.

Publicidad

"Soy una persona que intenta siempre estar feliz. Neymar era felicidad, alguien que te entretenía viéndole jugar. Mi infancia era levantarme y ponerme un vídeo de regates de Neymar; levantarme y ponerme un vídeo de goles", recuerda.



El PSG, el rival a temer

El delantero azulgrana también repasa sus preferencias como espectador y reconoce que sigue de cerca el fútbol de otras ligas, especialmente el de la Premier League.

Publicidad

"Me gusta ver al Betis. El Villarreal es un equipo muy divertido. De la Premier veo todos: partidos muy entretenidos que te pones al mediodía y disfrutas", comenta.

Entre los grandes equipos europeos, destaca al Paris Saint-Germain por su capacidad para dominar los partidos. "Al PSG me gusta verlo en 'Champions' porque me gusta cómo someten al rival, cómo son tan superiores al otro", apunta.

Su condición de jugador del Barcelona, sin embargo, también condiciona su relación con algunos rivales. "Al Madrid sí lo miro, pero como siempre quieres que pierda, muchas veces paso", reconoce entre risas.

En todo caso, Lamine Yamal sitúa al conjunto parisino como "el equipo a temer" y señala también al Bayern de Múnich entre los rivales que más dificultades pueden plantearle al Barcelona por su poderío físico.

Publicidad

En cambio, considera que el Arsenal, por su estilo de juego, guarda más similitudes con el conjunto azulgrana, por lo que sus enfrentamientos serían "más fáciles de afrontar", concluye.