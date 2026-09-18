Jugador sorpresa en la Selección Colombia de Lorenzo, conmovedor; "todo por mi país"

A horas de la rueda de prensa, en la que Néstor Lorenzo reveló los nombres que harán parte de la lista de convocados para la Selección Colombia; justamente, una de las sorpresas en este selecto grupo no se esperó para mostrar toda su alegría y felicidad del llamado.

Se trata de la presencia de Royer Caicedo, un joven futbolista que tuvo sus inicios en Atlético Nacional, y que, ahora se vestirá de amarillo para los duelos frente a Paraguay, México y Perú por jornada FIFA.

El central ‘cafetero’ publicó un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, recordando su lugar de nacimiento y el orgullo que le genera este importante llamado para representar a nuestro país, en este inicio del segundo ciclo de Lorenzo, al mando de la ‘tricolor’.

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“El niño Guachené que siempre soñó con este momento; siento orgullo, gratitud y mucha ilusión por lo que viene. A dejarlo todo por mi país y a seguir trabajando como el primer día”, indicó el joven futbolista, que actualmente milita en el balompié belga, de cara a lo que viene esta nueva etapa como profesional.



¿Quién es Royer Caicedo, el defensor que pasó por Nacional y fue convocado a la Selección Colombia?

Royer Alejandro Caicedo González es un futbolista colombiano nacido el 5 de mayo de 2006 en Guachené, Cauca. A sus 20 años, se desempeña como defensa central zurdo y mide aproximadamente 1,95 metros. Su estatura, fortaleza física y capacidad para manejar el balón son algunas de las características que lo identifican. El jugador comenzó su proceso formativo en las divisiones inferiores de Atlético Nacional, donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional.

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Con el conjunto antioqueño, Caicedo debutó como profesional y disputó ocho partidos oficiales: seis por la Liga BetPlay y dos por la Copa Colombia. Durante su etapa en el club, entre 2024 y febrero de 2026, hizo parte de los equipos que conquistaron la Liga BetPlay II y la Copa Colombia de 2024. Su evolución llamó la atención de diferentes entrenadores, entre ellos Javier Gandolfi, quien lo dirigió durante sus primeros pasos en el plantel profesional del equipo verde.

Royer Caicedo, defensa de Cercle Brugge X de Cercle Brugge

En febrero de 2026, Royer Caicedo dio el salto al fútbol internacional tras ser transferido al Cercle Brugge de Bélgica, equipo con el que firmó contrato hasta junio de 2029.

Royer Caicedo podría debutar con la Selección Colombia en los amistosos de la fecha FIFA: el equipo enfrentará a México el 26 de septiembre, a Paraguay el 2 de octubre y a Perú el 6 de octubre, todos en territorio estadounidense

