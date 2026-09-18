Kylian Mbappé le siguió los pasos a Atlético Nacional; tomó radical decisión de cara al futuro

El capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, firmó un acuerdo para ser la imagen de la marca deportiva On tras toda una carrera vinculado a la estadounidense Nike, anunció el viernes la compañía suiza.

"La marca suiza de ropa deportiva On anuncia su entrada en el fútbol junto al campeón de fútbol Kylian Mbappé, lo que marca el inicio del camino de la marca en el deporte más popular del mundo", indicó en un comunicado.

Real Madrid striker Kylian Mbappe has quit his long-term relationship with Nike to become the face of Swiss company On’s first expansion into football boots.



On has also hired former France and Arsenal star Thierry Henry as the firm’s Director of Football.



Henry has been… pic.twitter.com/BtX4oHTBHB — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 18, 2026

La marca también indicó que el campeón del mundo francés de 1998 Thierry Henry se convertirá en su director de fútbol.

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"Tenemos un sueño común y esto no ha hecho más que empezar", declaró Mbappé en el comunicado de On, que no indicó el importe del contrato.



La marca fundada en 2010 y especializada hasta ahora en la fabricación de zapatillas de running y tenis cuenta entre sus accionistas con el tenista Roger Federer.

La marcha de Mbappé supone un duro golpe para Nike, líder mundial de artículos deportivos, que estaba vinculado al delantero francés desde que era muy joven y lo había convertido en su principal figura en el mercado del fútbol.

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Mbappé fue campeón del mundo en 2018 y se erigió durante el último torneo en el máximo goleador de la historia de la fase final del Mundial, con 22 tantos en todas sus participaciones.

Catorce años, muchos capítulos compartidos. Gracias, Nike, por vestir parte de nuestra historia. pic.twitter.com/5cr7X3h74I — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 18, 2026

Cabe destacar, que en las últimas horas, Atlético Nacional también anunció la determinación de cerrar su vínculo con Nike, tras más de diez años de relación, éxitos y más, así como hace poco lo acaba de hacer el futbolista francés, por lo que, la reconocida marca norteamericana no solo se queda sin una de sus grandes estrellas; sino que también se despide de uno de los reconocidos clubes con los que ha hecho historia desde 2013.

"Catorce años, muchos capítulos compartidos. Gracias, Nike, por vestir parte de nuestra historia", citó el cuadro 'verdolaga' a través de su cuenta de X.