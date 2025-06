Luis Díaz puso a hablar a Lamine Yamal: opinó sobre su posible fichaje con el Barcelona

Luis Díaz es tema de conversación en el mundo del fútbol. A pesar de que tiene contrato con Liverpool hasta el 2027, su futuro parece estar lejos de territorio inglés. Y es que en España no paran de hablar sobre su posible llegada al Fútbol Club Barcelona. Diversos medios como 'Mundo Deportivo' y 'Sport' han hecho énfasis en que su fichaje es prioridad y, por eso, ya hay reacciones.

Lamine Yamal, principal figura del conjunto 'culé' y quien recién renovó contrato hasta 2031, ofreció una entrevista a 'El Partidazo de Cope'. Allí, fue consultado por los casos de Marcus Rashford y 'Lucho', quienes suenan para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Al respecto, el joven futbolista, de 17 años, fue claro y contundente en su respuesta, resaltando a sus compañeros.

"De momento tenemos a Ansu Fati, Raphinha, Robert Lewandowski, Ferran Torres, Pau Víctor, en fin. Entonces creo que lo que tenemos en la nómina está bien. Ahora, si llega algún refuerzo, será bienvenido, obviamente. Ojalá que nos ayude mucho", expresó el jugador, que se desempeña como extremo por derecha. Eso sí, se debe aclarar que no todos ellos seguirán en la institución.

Ansu Fati es quien más se perfila a decir 'adiós' al Barcelona. Los caminos conducen a la liga francesa, más exactamente al AS Monaco, y se podría hacer oficial en los próximos días. Mientras que se confirma, otro de los que se pronunció y dio su opinión con relación al interés del Fútbol Club Barcelona por Luis Díaz, fue Raphinha. En esa ocasión, el brasileño envió un llamativo mensaje.

Luis Díaz, delantero colombiano de Liverpool, es pretendido por el Fútbol Club Barcelona AFP

"No me importa nada. Con la importancia que he tenido esta temporada, no voy a decir que soy un jugador indiscutible, pero cualquiera que llegue tendrá que trabajar más que yo", afirmó en una charla con 'Mundo Deportivo'. "Lo importante es que quien venga trabaje bien y ayude al equipo. Cuantos más jugadores de nivel y comprometidos haya, será mejor y se buscará un espacio", dijo.

Mientras que esta novela se define, Luis Díaz se encuentra con la Selección Colombia, ya que disputará las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. El viernes 6 de junio, a las 3:30 p.m., se verá las caras con Perú, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, mientras que el martes 10 del mismo mes, a las 7:00 p.m., visitará a Argentina, en el Monumental.