Luis Díaz, qué golazo: así fue su anotación en Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Luis Díaz se reportó una vez más en el marcador con Bayern Múnich, en esta oportunidad fue en el partido que enfrentó a su equipo contra el Borussia Mönchengladbach, este viernes, en el Allianz Arena.

El guajiro marcó un verdadero golazo para decretar el 1-0 parcial en el marcador, a los 33 minutos. El número '14' apareció en el momento justo dentro del área y remató con pierna derecha para enviar el balón con rumbo a la red.

Vea acá el golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga: