Luis Díaz, sin límites en el Bayern Múnich y pensando en Mundial 2026; "se viene lo bueno"

Luis Díaz volvió a tener una noche espléndida en la Bundesliga con Bayern Múnich. El extremo guajiro marcó un golazo y generó una asistencia en el triunfo 4-1 sobre Borussia Mönchengladbach, este viernes, en cumplimiento de la jornada 25.

El número '14' de los 'bávaros' estuvo en el gramado de juego del Allianz Arena durante 61 minutos, antes de que Vincent Kompany le otorgara un merecido descanso, pensando en los retos venideros no sólo en Europa, sino también en el Mundial 2026.

Díaz Marulanda habló luego del compromiso del campeonato 'teutón', y analizó lo que se viene en la parte final de la temporada con su equipo, de su nivel en Bayern Múnich y cómo se siente en lo físico para la Copa del Mundo a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Luis Díaz tuvo otra memorable actuación con Bayern Múnich en la Bundesliga. Getty

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando y tenemos que descansar porque ahora sí se viene lo bueno; es importante la recuperación. Ahora viene Champions y tenemos que trabajar igual, enfocados en lo que queremos. Muy orgulloso del equipo", dijo de entrada 'Lucho' en diálogo con 'Espn'.



A continuación, la figura de la Selección Colombia se refirió a uno de esos retos personales para este 2026: el Mundial, agregó que se siente con mucha confianza para la cita orbital de junio.

"Me siento bien físicamente, mentalmente, en todos los aspectos. Estoy tranquilo por ese lado porque llegaré con confianza estupenda. El técnico (Vincent Kompany) igual ha manejado el descanso. Hoy (viernes) por lo menos me tiró con bastante tiempo para finalizar el partido, y ya tuve una semana de descanso. Hay que tratar de recuperarse bien, enfocados en lo que más quiero personalmente y sé que voy a estar muy bien físicamente para el Mundial", concluyó el 'crack' del Bayern Múnich y la 'tricolor'.



Así se presentó el partido en el Allianz Arena

El 1-0 fue en el minuto 33. El pase de Leon Goretzka, reivindicado y brillante desde el once titular tras su posible salida en invierno al Atlético de Madrid y a meses de terminar su contrato con el Bayern, fue tan bueno como el remate de volea de Luis Díaz, en su irrupción en el área, para conectar el envío picado de su compañero y batir magníficamente a Nicolas.

Ya era un monólogo entonces del Bayern cada sector del campo, cada posesión y cada ataque. El 2-0 fue al borde del intermedio. Luis Díaz fue definitivo. Su centro en un contragolpe en superioridad al sitio donde sólo estaba Laimer fue la clave del gol. Después, el lateral definió a la perfección dentro del área y con la derecha, imposible para el portero.

Ya son 20 goles y 16 asistencias en esta campaña de Luis Díaz. El extremo está a tope. Es un futbolista fundamental en el esquema de Vincent Kompany, que añadió un contratiempo en el descanso, cuando Manuel Neuer, en su reaparición de una lesión sufrida el pasado 14 de febrero, fue reemplazado por Urbit, como ocurrió entonces contra el Werder Bremen.

Luis Díaz marcó gol y asistencia con Bayern Múnich frente al Borussia Mönchengladbach. Getty

El penalti cometido por Reitz sobre Nico Jackson, poco acertado en la definición durante todo el encuentro, agrandó la diferencia en el segundo tiempo. No sólo por el 3-0 de penalti transformado por Jamal Musiala, sino también por la infracción, quizá demasiado castigo, supuso la expulsión de Reitz, el último hombre en la disputa hacia su propia portería.