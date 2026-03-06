Síguenos en:
Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Bogotá recibirá el W Fitness Festival, un evento que impulsa el deporte femenino

Bogotá recibirá el W Fitness Festival, un evento que impulsa el deporte femenino

La tercera edición del festival busca seguir impulsando la participación femenina en el deporte a través de actividades de fitness, experiencias de bienestar y espacios de conexión.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de mar, 2026
El W Fitness Festival se llevará a cabo en Bogotá.
Cortesía: Nike.

