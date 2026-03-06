Bogotá recibirá el W Fitness Festival, un evento que impulsa el deporte femenino

El próximo 7 de marzo de 2026, Bogotá será escenario de una nueva edición del W Fitness Festival Powered by Nike, un encuentro enfocado en el bienestar, la actividad física y el empoderamiento femenino que se realizará en el marco de la conmemoración del mes de la mujer.

El evento, que llega a su tercera edición, reunirá a cerca de mil participantes y presentará como principal novedad la Hybrid Night Race, una carrera nocturna que combina running y entrenamiento funcional. Esta modalidad permitirá además la participación de hombres en categorías mixtas, ampliando el alcance del festival sin perder su enfoque principal en la promoción del deporte femenino.

La iniciativa surge en un contexto en el que aún existen brechas importantes en la práctica deportiva entre mujeres. De acuerdo con la Encuesta de Prácticas Deportivas realizada en 2022 por entidades distritales, más de 2,5 millones de mujeres en la capital colombiana no realizan actividad física de manera regular. Frente a este panorama, eventos de este tipo buscan fomentar espacios que impulsen la participación femenina en el deporte y promuevan hábitos de vida saludables.

Durante sus ediciones anteriores, el festival ha impactado a más de 10.000 mujeres en la ciudad, consolidándose como uno de los encuentros de fitness femenino con mayor convocatoria en la capital. Este crecimiento también coincide con el aumento de iniciativas deportivas dirigidas a mujeres en Bogotá, que en 2025 reunieron a cerca de 5.000 participantes en programas comunitarios de actividad física y bienestar.



La jornada incluirá una agenda variada que combinará deporte, inspiración y experiencias de bienestar. Entre las actividades programadas se destacan masterclasses de fitness y entrenamiento funcional, espacios de conversación con líderes femeninas en las denominadas W Talks, así como experiencias enfocadas en wellness, estilo de vida y conexión entre comunidades.

Más allá del componente deportivo, el festival busca convertirse en un homenaje a la fuerza, resiliencia y aporte de las mujeres en la sociedad. Cada actividad está pensada para generar espacios de inspiración, motivación y construcción colectiva alrededor del bienestar integral.

El evento se realizará en el complejo deportivo de Compensar Avenida 68, en una jornada diseñada para que las asistentes vivan una experiencia que combine actividad física, comunidad y desarrollo personal. Con una participación estimada de mil mujeres, la edición 2026 espera seguir consolidándose como una plataforma que impulsa el deporte femenino y promueve estilos de vida activos en la capital colombiana.