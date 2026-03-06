Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz tuvo una actuación muy eficiente y continuó demostrando su excelente estado de forma"

"Luis Díaz tuvo una actuación muy eficiente y continuó demostrando su excelente estado de forma"

Así describieron en la prensa de Alemania la brillante actuación de Luis Díaz en triunfo 4-1 del Bayern sobre Borussia Mönchengladbach. El guajiro marcó un golazo y generó una asistencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de mar, 2026
Luis Díaz tuvo otra memorable actuación con Bayern Múnich en la Bundesliga.
Luis Díaz tuvo otra memorable actuación con Bayern Múnich en la Bundesliga.
