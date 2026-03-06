"Luis Díaz tuvo una actuación muy eficiente y continuó demostrando su excelente estado de forma"

Media hora duró este viernes la resistencia del Borussia Mönchengladbach en Múnich, doblegado desde entonces por el Bayern, desde el golazo del colombiano Luis Díaz, también asistente en el 2-0 al borde del descanso, para una victoria incontestable del líder y futuro campeón, incluso sin Harry Kane, baja por un golpe de antemano, y con las molestias de Manuel Neuer, cambiado al intermedio (4-1).

Sin su fantástico goleador, fuera del encuentro por un percance en el sóleo, pendiente de su evolución para iniciar la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Atalanta, el conjunto 'bávaro' también es un rival inaccesible para casi todos sus oponentes en la Bundesliga, en la que tiene 14 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, segundo, a falta del duelo de esta jornada del equipo amarillo frente al Colonia.

Bayern Múnich se impuso al Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga. AFP

¿Qué dijeron en la prensa de Alemania tras gol y asistencia de Luis Díaz contra Mönchengladbach?

Finalizado el compromiso en el Allianz Arena, en los principales diarios deportivos 'teutones' salieron las calificaciones para los protagonistas en cancha, y 'Lucho' Díaz no fue la excepción, esto dijeron de la actuación del número '14', tras el juego de la jornada 25 de la Bundesliga.



"Una volea perfecta adelantó al Bayern (minuto 33). Para el segundo gol, cedió el balón de forma desinteresada a Laimer, mejor posicionado. Fue sustituido casi una hora después para conservar energías de cara al partido contra el Bérgamo. Tuvo una actuación muy eficiente y continuó demostrando su excelente estado de forma. Puntuación: 1", precisaron en la web del medio 'T-Online' de Berlín.

Publicidad

Mientras que en 'TZ' de Múnich indicaron que "Luis Díaz marcó un brillante gol inicial, colocando con maestría el balón en la esquina derecha desde el aire. También demostró una gran visión antes del segundo gol, cediéndole el balón con generosidad a Laimer, mejor posicionado. Fue el mejor jugador del ataque del Múnich. Puntuación: 1".

Luis Díaz marcó gol y asistencia con Bayern Múnich frente al Borussia Mönchengladbach. Getty

Por su parte, en el diario 'Focus ONLINE' reseñaron así la actuación del oriundo de Barrancas. "Remató con precisión tras un pase brillante de Goretzka para poner al FCB 1-0 arriba. Díaz también asistió a Laimer para el 2-0 con un centro. Fue sustituido al cabo de una hora. Una actuación convincente. Puntuación: 2".



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich en la Bundesliga?

Será el sábado 14 de marzo frente al Bayer Leverkusen, en condición de visitante. El balón rodará en el BayArena a las 9:30 de la mañana, en horario de Colombia.