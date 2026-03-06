Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid y una victoria agónica sobre Celta de Vigo en Liga de España; 1-2 en Balaídos

Real Madrid y una victoria agónica sobre Celta de Vigo en Liga de España; 1-2 en Balaídos

Un gol de Federico Valverde, al minuto 90+5, le permitió al Real Madrid sumar de a tres este viernes frente al Celta de Vigo y sigue en la pelea en Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 6 de mar, 2026
Comparta en:
Real Madrid le ganó al Celta de Vigo en la Liga de España.
Real Madrid le ganó al Celta de Vigo en la Liga de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad