Luis Díaz reveló el jugador que más lo ha sorprendido; “este tipo es brutal, lo hace todo”

Luis Díaz dio una entrevista al diario 'Bild', de Alemania, donde se refirió a lo que viene siendo su primera temporada con el Bayern Múnich, en el que ha podido acoplarse rápidamente, ya ganó el título de la Supercopa de Alemania y ya registra 4 goles y 3 asistencias en apenas 8 partidos, mostrando que está listo para este nuevo reto en Europa.

Pero el propio futbolista colombiano detalló en dicha charla lo importante que ha sido estar rodeado de grandes jugadores en el cuadro bávaro, algo que lo ha llenado de "mucha seguridad y confianza", como él mismo lo relató en las últimas horas.

"El equipo me lo pone muy fácil en el campo. Tenemos muchos grandes jugadores, sobre todo en ataque, que no solo piensan en marcar goles, sino que también ayudan a sus compañeros. Eso me da mucha seguridad y confianza", contó Luis Díaz en esta entrevista en Alemania.



El jugador que más ha sorprendido a Luis Díaz

El nacido en Barrancas expresó que en el Bayern Múnich "es increíble jugar partidos de ataque con ellos (los delanteros) porque tienen muchísima calidad. Estoy muy contento y me siento aún mejor y más cómodo", pero decidió enfocarse en uno que es Harry Kane.

"Desde mi época en el Liverpool, cuando aún estaba en el Tottenham, sabía que marcaba muchísimos goles. Pero cuando entrené con él por primera vez, pensé: "este tipo es brutal", y explicó que el delantero británico es alguien que "lo hace todo: marca goles, moldea el juego e incluso defiende. Me sorprendió muchísimo. Estoy muy contento de jugar a su lado ahora".

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: Getty Images

Y Luis Díaz se enfoca en lo individual pero más en lo colectivo y sabe que al Bayern Múnich se le viene por delante una temporada larga, llena de exigencias, de muchos partidos y varios títulos locales por disputar, pero con la Champions League en la mirada, una cuota pendiente en su carrera y desde hace algunos años para el club alemán.

"Voy a darlo todo para marcar muchos goles y dar muchas asistencias. Cuántos consiga está en manos de Dios. Pero sobre todo, quiero ganar todas las competiciones con el equipo", cerró diciendo 'Lucho' en dicha entrevista con 'Bild'.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El siguiente compromiso del equipo alemán en el que juega el futbolista colombiano será este martes 30 de septiembre visitando al Pafos, en la segunda fecha de la fase liga de la Champions League (2:00 p.m.).

Luego volverá a la acción en Bundesliga frente al Eintracht Frankfurt, el sábado 4 de octubre a las 11:30 a.m. (hora colombiana), para luego unirse a la Selección Colombia que tiene partidos preparatorios frente a México (11 de octubre) y Canadá (14 de octubre), pensando en el Mundial de 2026.