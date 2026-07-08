La noticia que los hinchas de Nacional estaban esperando; mucha historia en un fichaje

Hace un par de minutos, desde territorio argentino revelaron importante información, que cae muy bien en el entorno de Atlético Nacional. Y es que, al parecer, Franco Armani ya no continuaría en el arco 'millonario'.

Esto, para darle paso a su regreso en el conjunto paisa, donde fue varias veces campeón en el rentado local y es destacado como una de las grandes figuras en aquella Copa Libertadores de 2016.

"Franco Armani deja River Plate y jugará en Atlético Nacional. El arquero quiso regresar a Colombia y, por su rol de ídolo, el club aceptó rescindir el contrato que vencía a fin de año", informó el periodista César Melo, hace un par de minutos.

🚨Franco Armani deja River y jugará en Atlético Nacional.

*️⃣El arquero quiso regresar a Colombia y, por su rol de ídolo, el club aceptó rescindir el contrato que vencía a fin de año. pic.twitter.com/1t5xcCFaIG — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 8, 2026

¿Por qué se dará el regreso de Armani a Atlético Nacional?



Desde territorio argentino son varias las razones que revelan, por las cuales el guardameta de 39 años decidió terminar anticipadamente su vinculación contractual con el cuadro ‘millonario’. Y es que, aunque sí pesa el hecho de que es ídolo de Nacional y le gustaría tener una segunda etapa en el equipo antioqueño; habría otra razón de peso del porqué de su decisión.

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Si bien es sabido, que Franco Armani es uno de los nombres más importantes en este River Plate, teniendo en cuenta todo lo que ha ganado y lo que significa para la institución; también es cierto que su papel hoy es diferente al de años atrás.

“El glorioso ciclo de Franco Armani en River llega a su final. Con 39 años, hoy a la sombra de Santiago Beltrán, sabe que está en el crepúsculo de su carrera y tiene intenciones de que el retiro lo encuentre atajando y no en el banco de suplentes”, indicó de entrada ‘TyC Sports’, dejando claro que el tema del ritmo y los minutos pesó mucho en la decisión.