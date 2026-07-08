En River Plate esperan concretar el futuro de Juan Fernando Quintero; definiciones tras vacaciones

Sentenciada la eliminación del Mundial 2026, con la Selección Colombia; ahora Juan Feranando Quintero tendrá un par de días para descansar y empezar a pensar en lo que será su futuro profesional, teniendo en cuenta que depende de él si quiere o no continuar en River Plate para esta segunda parte del año.

Y es que, siendo uno de los hombres principales para Néstor Lorenzo en este certamen mundialista, el volante antioqueño termina el certamen con un gran nivel individual; pues, ingresando como revulsivo en la ‘tricolor’, marcó la diferencia dentro del terreno con centros peligrosos y pases filtrados, muy fieles a su estilo de juego.

No obstante, ya pasada la página en la Selección Colombia; ahora el paisa vuelve a su realidad en materia club y espera integrarse en los próximos días a River Plate, en donde hay incertidumbre por su continuidad, ya que mucho se habló de una posible salida una vez terminara la Copa del Mundo.

Sin embargo, con contrato vigente en el conjunto ‘millonario’, ‘Juanfer’ tiene en sus manos la decisión final sobre su futuro. Lo cierto, es que, según informan desde territorio argentino, con el antioqueño quieren contar en lo que resta de este 2026, como mínimo.



“A Juanfer lo esperan con los brazos abiertos. A pesar de su turbia salida tras la derrota en la final del Apertura contra Belgrano, en la que apenas jugó un puñado de minutos y se sembró un manto de dudas respecto a su futuro; Eduardo Coudet dijo en reiteradas ocasiones que lo consideraba un jugador importante y, a excepción de la definición en Córdoba, así lo había demostrado casi siempre desde su arribo al club”, indicó de entrada ‘TyC Sports’, dejando claro que al paisa le espera una calurosa bienvenida.

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No obstante, habrá que determinar cuál será el papel de Quintero, quien quiere tener más protagonismo al mando del ‘Chacho’ Coudet. Y justamente, para poder llegar a un cuadro o tomar una decisión definitiva, desde territorio argentino informan que “la sensación a hoy es que falta una charla entre los dos para encontrarle el rol ideal al 10 y que ambos queden conformes”.

Pero, hasta que eso no suceda, todo sigue siendo una incógnita, de cara a lo que pueda pasar con el futbolista ‘cafetero’, quien se tomará unos días antes de incorporarse al conjunto ‘millonario’.