"Luis Díaz no logró recompensar su valentía con sus imprecisiones"; tras 0-5 de Bayern a Stuttgart

Con 37 puntos de 39 posibles, el Bayern Múnich dio un paso más hacia el título al lograr una contundente victoria este sábado en la cancha del Stuttgart (0-5), con triplete de Harry Kane, en la fecha trece del campeonato alemán. En los 'bávaros' jugó todo el compromiso Luis Díaz, quien no marcó pero fue clave con una asistencia.

Los rojos de Baviera sólo han cedido un empate en liga en lo que va de temporada y aventajan en once puntos al Leipzig y en doce al Borussia Dortmund, a la espera de que sus dos primeros perseguidores disputen sus partidos del fin de semana. Tras el compromiso en el Mercedes-Benz Arena, en los principales diarios 'teutones' salieron a la luz las habituales calificaciones, y por supuesto, el de Barrancas fue puntuado por su actuación.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, en el partido contra Stuttgart, por la Bundesliga AFP

¿Qué dijeron del desempeño de Luis Díaz tras juego contra Stuttgart?

En ese orden de ideas, en la página web del diario 'Merkur.de' resumieron así el compromiso del 'crack' de la Selección Colombia.



"Luis Díaz fue un motor en la banda izquierda y generó peligro repetidamente con sus regates. Sin embargo, a pesar de las buenas ocasiones, el colombiano no logró recompensar su valentía, rematando con imprecisiones, como por ejemplo poco antes del 2-0. No obstante, dio la asistencia para el 3-0. Puntuación: 2", escribieron en el mencionado tabloide.

Mientras que en 'Focus ONLINE' precisaron: "Recibió su quinta tarjeta amarilla y, por lo tanto, está suspendido para el partido contra el Mainz. Falló una oportunidad de oro tras un pase de Olise, desviando el balón cuando estaba frente a la portería contra Nübel. Sin embargo, asistió a Stanisic para el gol del 3-0. Puntuación: 3".



Así fue el partido

Ante un Stuttgart situado en la zona noble de la tabla (6º) todo resultó mucho más fácil de lo esperado para los hombres de Vincent Kompany.

De nuevo impresionante a tres días de recibir al Sporting de Portugal en Liga de Campeones, el Bayern abrió el marcador por medio de Konrad Laimer (11').

Tras saltar al terreno de juego en el minuto 60, Harry Kane firmó un triplete (66', 82' y 88'), y Josip Stanisic marcó entre medias (78'). Kane suma ya 17 goles en la Bundesliga esta temporada.

El Stuttgart se quedó con diez hombres para los diez últimos minutos de juego, por una mano de Lorenz Assignon que provocó el penal convertido por Kane.