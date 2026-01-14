Luis Díaz sigue imparable con Bayern Múnich; asistencia, remontada y triunfo 3-1 sobre Colonia

Bayern Múnich remontó y le ganó 3-1 al Colonia, este miércoles, en un partido de la fecha 17 de la Bundesliga, que tuvo en la cancha al colombiano Luis Díaz, quien se reportó con una asistencia y sigue agrandando sus números en la primera temporada con los bávaros.

Los goles del triunfo fueron de Serge Gnabry, Kim min Jae y Lennart Karl. Para los locales había marcado Linton Maina, pero luego les dieron vuelta al resultado.

EL NIVEL DE LUCHO ES COSA SERIA: Díaz dejó solo a Lennart Karl y el juvenil marcó el 3-1 de Bayern Munich ante Colonia.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2WEMaERYis — SportsCenter (@SC_ESPN) January 14, 2026

