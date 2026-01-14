Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Luis Díaz sigue imparable con Bayern Múnich; asistencia, remontada y triunfo 3-1 sobre Colonia

Luis Díaz sigue imparable con Bayern Múnich; asistencia, remontada y triunfo 3-1 sobre Colonia

El colombiano Luis Díaz jugó todo el partido este miércoles en una victoria más del equipo bávaro en la Liga de Alemania, siendo protagonista una vez más y aportando en ofensiva.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de ene, 2026
